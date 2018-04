Søstrene Grene opent volgende maand eerste winkel in ons land Liesbeth De Corte

20 april 2018

12u30 0 Nina De Deense winkelketen Søstrene Grene opent op 18 mei in de Antwerpse Stadsfeestaal zijn eerste filiaal in België. De trendy designwinkel, die gespecialiseerd is in woonaccessoires en allerlei hebbedingetjes, geeft daarbij een aparte raad aan al z’n toekomstige enthousiaste klanten. “Koop alleen wat je nodig hebt.”

Scandinavisch design is al jaren niet meer weg te denken uit ons interieur, en voor alle liefhebbers van de typische natuurlijke materialen, delicate kleuren en simpele vormen hebben we goed nieuws. Na een tijdje wachten, opent de hyperpopulaire Deense designgigant Søstrene Grene op 18 mei zijn eerste vestiging in ons land.

181 winkels

Het merk werd in 1973 uit de grond gestampt door de twee Deense zusters Anna en Clara Grene. Met succes, want in totaal hebben de dames al 181 winkels over de hele wereld geopend, onder meer in Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, Nederland, IJsland en zelfs in Japan.

Klassieke muziek

Waar je je aan kan verwachten? Hip keukengerij, stoeltjes in velours, gouden rekjes en handige bijzettafeltjes. Ook leuk om te weten: in de winkels wordt steevast klassieke muziek gedraaid, goed voor een rustige sfeer. Op de website staat alvast een nuttige waarschuwing: “Denk eraan. Koop alleen wat je nodig hebt!” Dat belooft.

Sta je te popelen om deze nieuwe winkel te ontdekken? Wij selecteerden op Instagram alvast onze favoriete spulletjes.

