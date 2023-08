Ryanair lacht met de kritieken van klanten op hun sociale media. En dat wérkt

Ben jij deze zomer al op reis geweest met Ryanair? Dan ken je vast de talloze frustraties: van eeuwige stakingen en brakke stoelen tot bijbetalen voor van alles en nog wat. Vanaf volgend jaar zou je mogelijk zelfs moeten betalen om tijdens de vlucht naar het toilet te kunnen gaan. Schandalig.

Kortom: goedkope vluchten, maar een vreselijke klantenservice. En dat weet Ryanair zelf ook maar al te goed. Al zijn ze niet van plan hier iets aan te doen. Want op sociale media lachen met de klant werkt blijkbaar beter dan ze op een voetstuk te plaatsen.

Je bent boos dat je geen beenruimte hebt. Wat had je verwacht? De vlucht kostte letterlijk 10 euro Voorbeeld van wat Ryanair over klanten post op sociale media

Ga maar na: het account van de luchtvaartmaatschappij op sociaal medium TikTok heeft maar liefst 2.1 miljoen volgers. Is dit de toekomst van marketing? Marketeer en oprichter van marketingbureau Hurae Hannes Coudenys vertelt meer.

“Je vriendin is triest dat jullie niet samen zitten. Maar is je vriendschap wel 8 euro waard?”

Dat bedrijven gemene grapjes maken of elkaar trollen op sociale media is een opkomende trend, zegt Coudenys. “Zo doen fastfoodketens als McDonalds, Burger King en de Amerikaanse Wendy’s dat wel eens. Maar ook bol.com gebruikt soms commentaar van klanten om grapjes te maken. Wat Ryanair echter doet, is een heel pak brutaler.”

“Zij lachen de mensen uit recht in hun gezicht. Ze zeggen praktisch: ‘Jullie mogen zagen zoveel jullie willen, maar toch komen jullie altijd terug bij ons.’ Je zou denken dat ze er niets om gegeven, maar tegelijk is het toch een strategie die is goedgekeurd van bovenaf. Het zit ook in hun bedrijfscultuur: wij zijn de goedkoopste, dus we sluiten geen compromissen.”

“Dat bedrijven elkaar pesten, dat kan. Maar dat de klant het vuur aan de schenen wordt gelegd, gebeurt heel weinig”, aldus de marketeer. “Er is een heel dunne grens. Want uiteindelijk blijven klanten voor een bedrijf heilig.”

We weten ook allemaal dat ze de waarheid in hun filmpjes vertellen Hannes Coudenys, Marketeer

Waarom werkt het? “Hun strategie is een mix van herkenning en leedvermaak. Want vrijwel iedereen is vast al weleens slachtoffer geweest. We lachen op die manier een beetje met onze eigen miserie. En we weten ook allemaal dat ze de waarheid in hun filmpjes vertellen”, zegt hij.

“Wel knap dat ze dat durven, dat zou je ook niet meteen van zo’n groot bedrijf verwachten. Op dat vlak is het verrassend. Ze hebben niet voor niets meer dan 2 miljoen volgers op TikTok.” Toch is het geen bedrijf om naar op te kijken, vindt hij.

“Eigenlijk is dit gewoon een andere, meer creatieve manier van opvallen”, zegt hij. “Ik snap dat je anders en origineel wil zijn, dat werkt. En ze komen er goed mee weg, iets wat heel weinig bedrijven kunnen. Maar of hun aanpak de juiste is, laat ik in het midden.”

Hoe je het draait of keert, het blijft een ambetante luchtvaartmaatschappij die je in ’t zak zet waar je bij staat, vertelt Coudenys. “Maar we blijven er wel mee vliegen.” Er zal dan ook niet snel verandering in hun strategie komen, denkt hij.

