Ruben vraagt Genny ten huwelijk op haar favoriete plek op Ibiza. “Het duurde zo lang voor hij dé vraag stelde”

De Italiaanse Genny en Ruben zijn al jaren vrienden wanneer de vonk tussen hen overslaat. Dat ze allebei graag willen trouwen, staat buiten kijf. Wanneer Genny op een druilerige ochtend wakker wordt langs een bos bloemen met de boodschap ‘ Let me take you on an adventure’ , wacht haar de verloving van haar leven. “Een paar uur later zat ik op het vliegtuig.”

De Italiaanse Genny en Ruben kennen elkaar al meer dan tien jaar. Al die tijd zijn ze vrienden, totdat de vonk in 2018 onverwacht overspringt. “Op een avond waren we allebei uitgenodigd bij vrienden. Ruben vertelde toen over zijn toekomstplannen, zoals een reis naar Canada. Alles wat hij zei, stond op mijn bucketlist. Die avond ben ik anders naar hem gaan kijken”, vertelt Genny. “Niet lang erna zijn we beginnen te daten. Ik voelde mij meteen zo veilig bij hem. Hij was het puzzelstukje dat ik nog nodig had. Na enkele maanden wist ik al dat ik heel graag met hem wou trouwen.”

Bos bloemen met een boodschap

Na een relatie van ongeveer een jaar wordt Genny op een ochtend wakker. Het is een grijze dag. “Het water viel met bakken uit de lucht”, zegt ze. Naast haar ligt een bos pioenrozen, haar favoriete bloem. Aan het boeket hangt een kaartje met de boodschap: ‘Let me take you on an adventure’. “Ruben had mij al meerdere keren verrast, dus ik dacht dat het dit keer opnieuw een van zijn geniale plannen zou zijn. Maar wat er die dag allemaal volgde, had ik nooit verwacht”, lacht ze.

Op de luchthaven wacht Genny’s eerste verrassing

Ruben geeft haar de opdracht om een koffer te maken. In een waas neemt Genny verschillende spullen mee, waaronder heel toevallig een zomerjurk. “Niet veel later zat ik in de auto op weg naar de luchthaven in Eindhoven.” Eenmaal daar staan ze met z’n tweeën in de inkomhal naar het bord met alle bestemmingen te kijken. “Ruben vroeg of ik onze bestemming kon raden. Ik zag Ibiza staan en wist: daar gaan we heen.”

Ook Ruben herinnert het zich nog goed. “Ik glimlachte naar haar toen ze vroeg: ‘Het is toch niet Ibiza?’. Ze barstte meteen in tranen uit. Waarom die plek? Omdat ik wist dat het eiland een speciale betekenis heeft voor Genny, nadat zij er op vakantie ging met haar mama, zussen en nichten.”

Volledig scherm Genny en Ruben bij de gehuurde auto. © Genny Corigliano

Nietsvermoedend stapt Genny het vliegtuig op. In het hotel krijgt ze de opdracht om iets moois aan te trekken en te wachten aan de receptie. “Ik had haar lievelingsauto gehuurd met chauffeur. Hij zou ons naar het uitzichtpunt op Es Vedra brengen, een populaire bestemming op Ibiza”, vertelt Ruben. “Ik had hem in het vliegtuig al gezegd dat ik daar graag naartoe ging. Ruben zei toen nog: Es wat?! Terwijl hij dus precies wist wat ik bedoelde”, lacht Genny.

Picknick aan de rotswand

De chauffeur brengt hen naar het uitzichtpunt. Daar wacht het koppel een heuse setting met kussens, gezellige decoratie en een picknick. “Ik regelde alles via de Nederlandse evenementenorganisatie, Island Weddings Ibiza”, vertelt Ruben. “Ik had ervoor gezorgd dat de picknick precies uit lekkers bestond waar Genny van houdt, zoals macarons. Terwijl we genoten van het moment, gaf ik haar een doosje. Daarin zaten allemaal handgeschreven gevouwen papiertjes, met redenen waarom Genny zo speciaal is voor mij. Om te tonen dat ik haar écht door en door ken.”

Volledig scherm Het pas verloofde koppel. © Genny Corigliano

Op dat moment wist Genny waarom ze naar het uitzichtpunt waren gekomen. Maar dé vraag? Die bleef uit. “Het duurde zo lang voordat Ruben op zijn knie ging, dat ik dacht dat ik het toch fout had. Maar toen stelde hij voor om een fles bubbels te kraken een eindje verderop, aan de rotswand.” Terwijl de zon zakte in de zee, ging Ruben op één knie. “In tranen heb ik ‘ja’ geantwoord”, zegt Genny stil. “Hij had ook de perfecte ring gekocht. Niet te bombastisch, maar een fijn exemplaar.” Ruben lacht. “Lang leve de Pinterest van mijn vrouw.”

Na 24 uur opnieuw naar huis

“Het was zo idyllisch”, mijmert Genny. “Ik was ook zo immens dankbaar. Voor de perfecte verloving, maar vooral ook voor Ruben. Hij bundelde onze hele relatie in één verloving. Alles wat we dat afgelopen jaar hadden meegemaakt, besproken, … Ik ben echt dankbaar dat hij mijn man is.”

Volledig scherm De verlovingsring. © Genny Corigliano

“Ik wilde ook echt iets speciaal doen”, vult Ruben aan. “Haar laten zien dat ik oprecht ben en altijd naar haar luister, ook al denkt zij soms van niet (lacht)”. Het koppel spendeert uiteindelijk nog de nacht op Ibiza en bezoekt de volgende dag nog enkele van hun favoriete plekjes. “Zo’n 24 uur later zaten we al terug op het vliegtuig naar huis. Het was een ongelofelijk mooie ervaring.”

Een klein jaar later, op 22 mei 2020, trouwen Genny en Ruben. “Midden in de coronapandemie. We zijn dus heel klein en bescheiden getrouwd, maar ons huwelijksfeest moet nog plaatsvinden. We gaan zeker nog iets organiseren. Dat is de volgende stap, nu we net terug zijn van onze huwelijksreis naar vier Griekse eilanden.”

