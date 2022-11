Ruben Van Gucht miste de geboorte van zijn zoontje: wat zijn de voordelen van vaders in de verloskamer?

Een man die geëmotioneerd zijn vrouw bijstaat tijdens de bevalling en de navelstreng doorknipt: we beschouwen het als een vanzelfsprekendheid. Maar dat geldt niet overal, ondervond sportjournalist Ruben Van Gucht (35). Zijn vrouw beviel in een Kroatisch ziekenhuis en hij mocht er níét bij zijn. Een achterhaald idee of komt een papa naast het kraambed echt met ongewenste nadelen?

Sportanker Ruben Van Gucht (35) is vorige week papa geworden. Zijn vrouw Blanka Vlašić (39) beviel in Kroatië van hun zoontje Mondo. Maar de geboorte is toch iets anders verlopen dan hij had gedacht, vertelt hij nu. “Ik keek er enorm naar uit. Het is een uniek moment in iemands leven, de baby ter wereld zien komen. Maar nee dus: ik mocht er niet bij zijn.”

Wat was er gebeurd? Terwijl Vlašić met een keizersnede beviel, moest de presentator buiten de operatiekamer wachten. Hij mocht zijn zoontje pas zien na de geboorte. “Op het moment dat ze me kwamen halen, dacht ik dat de operatie nog moest beginnen”, zegt Van Gucht in een interview op Radio 2. “Ik heb de emoties niet met Blanka kunnen delen. Mijn zoon lag daar – dat was natuurlijk een fantastisch moment, hem zien – maar je wil dat delen met de mama. Dat is niet gelukt.”

Of de papa erbij mag zijn is vooral cultureel bepaald

Het is nu eenmaal de regel in Kroatië: papa’s mogen niet aanwezig zijn bij de geboorte van hun kind. Noch bij een vaginale bevalling, noch bij een keizersnede. Vroedvrouw Uwe Porters, bekend van de boeken ‘Verlos ons’ en ‘Verlost, en nu?’, valt bijna van haar stoel wanneer ze het hoort.

Volgens Porters zijn mannen al vanaf het prille begin aanwezig bij de bevalling om hun vrouw te ondersteunen. “Letterlijk: vroeger bevielen vrouwen bijna altijd in een opwaartse of zittende positie, en ze gebruikten de man om op te leunen.” Zodra het gebruikelijk werd dat vrouwen bevielen in een ziekenhuis was het normaler om koppels te scheiden. “Honderd jaar geleden waren mannen inderdaad niet welkom in de verloskamer”, zegt Annick Schreurs, hoofd verloskunde in het Jessa Ziekenhuis Hasselt. “Simpelweg omdat zij toen minder betrokken waren bij de zwangerschap van de vrouw.”

Quote Niet alleen in Kroatië maar ook in Rusland en voormalige Oostblok­lan­den gaat men er soms nog van uit dat de man niet hoort in de verloska­mer. Tinne Mesens

In de meeste landen is dat intussen verleden tijd, verklaart Tinne Mesens, hoofd verloskunde bij Ziekenhuis Oost-Limburg. Al blijven er uitzonderingen bestaan. “Niet alleen in Kroatië maar ook in Rusland en voormalige Oostbloklanden gaat men er soms nog van uit dat de man niet hoort in de verloskamer. In andere landen zien we dan weer het tegenovergestelde. In het Verenigd Koninkrijk mag naast de partner bijvoorbeeld ook de mama, zus, beste vriendin, ... meekomen.”

Volledig scherm Uwe Porters, Annick Schreurs en Tinne Mesens. © Hilde Eyckmans / rv

Is de partner een steunpilaar of loopt hij eerder in de weg?

Hoe dan ook, de drie experts zijn het eens: volgens hen is het belangrijk dat de partner erbij is wanneer een kind ter wereld komt. Het cliché van de man die in de weg loopt of zo flauw is dat hij aandacht opeist van de zorgverleners, is volledig achterhaald. Porters: “Uiteraard zijn er mannen die niet zo goed tegen bloed kunnen en sneller een stoel nodig hebben dan hun vrouw, maar in de realiteit valt dat goed mee. Op het moment zelf overwinnen de meeste mannen die onwennigheid omdat ze er willen zijn voor hun partner.”

Gynaecoloog Mesens bevestigt dat niet elke man even goed om kan met het medische of bloederige gedeelte van een bevalling. “Maar een vroedvrouw houdt een koppel heel de tijd in de gaten. Zij kan inschatten of de partner graag alles nauwgezet volgt of liever aan het hoofdeinde staat.” Een portie zelfkennis helpt eveneens veel. “Vind je een epidurale maar eng? Bespreek dit vooraf met je vrouw en ga op dat moment dan even naar buiten.”

Quote Terwijl een man vroeger vooral aan de kant stond en wachtte tot hij de navel­streng mocht doorknip­pen, is hij nu écht betrokken. Uwe Porters

De laatste jaren is er volgens vroedvrouw Uwe Porters ook een mooie shift gebeurt. “Terwijl een man vroeger vooral aan de kant stond en wachtte tot hij de navelstreng mocht doorknippen, is hij nu écht betrokken. Vooraf denkt hij mee na over het geboorteverhaal: wat vindt het koppel belangrijk, wat kunnen ze verwachten? En op het moment zelf kan hij mee in bad gaan zitten, ondersteunt hij zijn vrouw als ze niet kan rechtstaan en doet hij nog zo veel meer”, meent ze. “Daar komt nog eens bij dat de partner dé persoon is die de vrouw het allerbeste kent. Hij is dus de beste advocaat: als de vrouw in haar bubbel zit of even niet aanspreekbaar is, kan de man aangeven wat ze wel of niet wil. Dat is ontzettend waardevol.”

Ook Scheurs ziet dat vaders zo veel meer zijn dan passieve bijstaanders. “Vaak heeft de partner vooraf via een kinesist of gynaecoloog al technieken aangeleerd, zodat hij kan helpen om de weeën op te vangen. Plus, hij kan de vrouw kalmeren als ze in paniek schiet. Zijn aanwezigheid is dus een grote meerwaarde.”

Volledig scherm © Getty Images/Cavan Images RF

Dat de partner de rol van aanwezige supporter kan opnemen is niet alleen goed voor de vrouw, maar ook voor hemzelf. Het kan vooral de hechting met het kind bevorderen. “Hoe sneller een vader betrokken is, hoe beter voor de binding”, zegt Schreurs duidelijk. “Stel dat er in het ergste geval vlak na de bevalling iets gebeurt en dat de mama even apart genomen moet worden, is het belangrijk dat er meteen huid-op-huidcontact is met de papa. Sowieso vinden vaders het belangrijk om betrokken te worden bij de zwangerschap en bevalling. Dat zagen we tijdens corona. Veel partners vonden het toen zeer lastig dat ze niet mee mochten op raadpleging.”

Nog een typisch stigma is dat een bevallig soms zo heftig is dat mannen hun seksdrive als geruïneerd beschouwen. Uwe Porters moet erom lachen: “Dat klopt niet. Vooraf geven de meeste mannen proactief aan: ‘Ik hoef niet te zien wat er zich live afspeelt’. Vrouwen willen dat meestal ook niet. Tot het moment daar is. In the heat of the moment willen partners toch vaak kijken naar het hoofdje van hun baby, en dat is het ideale moment om hun partner aan te moedigen. ‘Schat, dit is fantastisch, je bent supergoed bezig’. Dat is echt mooi om te zien. En hoeveel koppels gaan er niet nog voor een tweede of derde kindje. Dat toont duidelijk dat zo’n geboorte het seksleven niet schaadt.”

