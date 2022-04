Ros haar is (eindelijk) hip. Redheads reageren: “Ze riepen ‘rosse’ naar me alsof het een scheldwoord was”

Klassieke haarkleuren als bruin of blond zijn passé: supersterren pronken nu met rosse lokken. Model Kendall Jenner beet de spits af, onder andere ‘Euphoria’-actrices Sydney Sweeny en Barbie Ferreira volgden. Springen natuurlijke redheads nu een gat in de lucht? Eva (25), Akyna (23) en Lien (23) reageren. “Ik zie ‘rossekop’ als een koosnaampje.”

De 25-jarige Eva Roose heeft niet altijd de beste relatie gehad met haar rosse lokken. “Ros haar werd altijd gezien als iets negatiefs”, begint ze. “In de lagere school werd ik regelmatig uitgesloten. Wie ros haar had, mocht niet meedoen. Mijn klasgenootjes fluisterden ook altijd geheimen in elkaars oren die ik niet mocht horen. Dat maakte me heel onzeker.”

Volledig scherm Eva. © rv

“Het ergste is dat de gemene opmerkingen niet enkel van kinderen kwamen. Ook volwassenen spraken me aan over m’n haar”, zegt Eva. “Ooit deden twee vreemden het op straat. Eentje riep ‘eikes, ros haar’ en de ander riep ‘rosse’ naar me, alsof het een scheldwoord was. Als ik daarop terugblik, denk ik: grow up.”

“Naarmate ik ouder werd, begon ik mijn ros haar meer te omarmen. In de middelbare school kreeg ik geregeld nog opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd, maar dat trok ik me minder aan. Toen ik in het vijfde middelbaar zat, leerde ik tijdens de les Nederlands dat rosse mensen al lang gezien werden als personen die de duivel in zich hadden. Zo creëer je natuurlijk het stigma. Ik werk nu zelf als leerkracht, dus ik hoop dat andere kinderen nooit zulk pestgedrag moeten meemaken.”

Volledig scherm Kendall Jenner. © Photo News

“Dat ros haar nu ineens trending is, steekt wel een beetje. Maar over het algemeen ben ik er blij om. Als er iemand de rode haarkleur kan normaliseren, is het wel Kendall Jenner. Zij heeft een enorm bereik. Ik ben best wel fier dat beroemdheden dezelfde haarkleur willen als ik. Ik ben nu blij met mijn rosse lokken en zou niets anders willen.”

“Ik wil zelfs rosser zijn”

Akyna Peeters (23) is altijd fan geweest van haar rosse coupe, wat de samenleving er ook over dacht. “Mijn broer noemde mij altijd ‘rossekop’, maar ik zag dat als een koosnaampje”, zegt ze. “Ik vond dat nooit een beledigend woord. Als iemand anders mij zo noemde, legde ik de link naar mijn broer. Ik heb nooit gedacht: pardon, wat zeg jij nu tegen mij? Integendeel, ik vond het altijd een fijn woord.”

Volledig scherm Akyna. © rv

“Ik heb nooit begrepen waarom ros haar reden tot pestgedrag leidt. Gelukkig heb ik het zelf nooit hoeven mee te maken. Ik herinner me nog dat het karakter Evert uit tv-serie ‘Spring’ regelmatig ‘rossekop’ of ‘rode mier’ werd genoemd in het programma. Dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met een ros persoon die gepest werd. Ik heb mij toen oprecht afgevraagd waarom dat zo was.”

“Bij pestgedrag vraag je je wel vaker af wat er de reden voor is, maar je haarkleur is iets waar je helemaal niets aan kan doen. Je bent daarmee geboren. Waarom zou je iemand onzeker maken over zoiets, iets waar je totaal niet beschaamd om moet zijn? Ik vind mijn rosse coupe supermooi. Soms zou ik zelfs rosser willen zijn, dat zou geweldig passen bij mijn huidskleur en sproeten.”

“Dat celebrity's zoals Sydney Sweeny hun haar plots ros kleuren, maakt mij niet veel uit. Ik vind dat iedereen moet doen wat die wil. Als zo’n bekend figuur onze haarkleur populairder kan maken, fijn. Zo wordt het niet meer gezien als iets lelijks of raar, maar wordt het genormaliseerd. Aan de andere kant, wees gewoon wie je bent. Houd je haarkleur en own it. Ros haar is wel een vibe. (lacht)”

Seksistische grapjes

De 23-jarige Lien Wolfs houdt van haar mix tussen Venetiaans blond en ros, maar apprecieert de seksistische mopjes errond minder. “Ik ben nooit gepest geweest om mijn haarkleur, maar bijnamen als ‘rosse’ kreeg ik wel vaak te horen”, vertelt ze. “Mijn vrienden maakten als grap soms seksistische uitspraken zoals ‘ros bloed poept goed’. Ik weet dat ze het niet slecht bedoelden, maar leuk is het niet. Het is een uitspraak die blijft leven en dat vind ik jammer.”

Volledig scherm Lien. © rv

“Waarom mensen rosharigen als doelwit zien? Ik denk dat we als ‘anders’ worden beschouwd omdat we met zo weinig zijn. We vallen buiten de maatschappelijke norm, dat is spijtig genoeg de realiteit. We zijn met dat idee opgegroeid, deels doordat ons haar vaak negatief in de media komt. De samenleving probeert ons dan met dagen als Internationale Roodharigendag in de bloemetjes te zetten, maar hoe fucked up is dat. Er bestaat toch ook geen feestdag voor bruin- of blondharigen? Ik heb er een dubbel gevoel bij. Enerzijds is het sentiment erachter fijn, anderzijds is het ook maar een dag die voorbij gaat.”

“Dat ros haar trending is, vind ik net zo dubbel”, gaat Lien verder. “Misschien gaan mensen ros haar wel mooi of normaal vinden als ze het bij bekende mensen zien. Maar dan vind ik het ook erg dat er celebrity's nodig zijn om dat resultaat te bereiken. Ik vraag me af of deze trend iets zal veranderen. Gelukkig ben ik hoe dan ook blij met mijn haar. Ik vind het altijd superlief als iemand mij een complimentje geeft. Soms vergeet ik zelfs dat ik ros haar heb, ik kijk niet bepaald de ganse dag in de spiegel. (lacht)”

Poll Zou jij ooit overwegen om je haar ros te kleuren? Ja, ik vind ros haar prachtig.

Nee, ik vind die haarkleur maar niks. Zou jij ooit overwegen om je haar ros te kleuren? Ja, ik vind ros haar prachtig. (82%)

Nee, ik vind die haarkleur maar niks. (18%)

