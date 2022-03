Roos probeert een open huwelijk en valt voor de getrouwde Stijn. “In bed met hem telde elke aanraking”

Zwoel en zwanger: blote buiken zijn de chicste maternity­trend dit jaar

Rihanna is zwanger en dat heeft de hele wereld geweten. De zangeres showt de laatste weken maar wat graag haar groeiende blote buik in sprekende outfits. En ook andere sterren vielen recent nog als een blok voor die opvallende zwangerschapstrend. Of we de look straks ook in het Vlaamse straatbeeld zullen spotten? Misschien wel.

28 februari