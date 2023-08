Rokjesweer, dus onze beautyredactrice test 12 lotions voor mooie benen van 8 tot 90 euro. “Julia Roberts is fan”

Lotte Kopecky achterna? 100.000 Belgische doen het al en dit zijn dé tips. “Een bikefit kost maximaal 350 euro”

Meer dan 100.000 Belgische vrouwen vielen al voor de charme van de koersfiets. Nu Lotte Kopecky (27) wereldkampioene is, zal dat enthousiasme alleen maar groeien. Goed, want de sport is op het lijf van vrouwen geschreven. Een sportpsycholoog en een coach leggen uit waarom, en hoe je als vrouw aan de sport begint. “Het verschil tussen mannen- en vrouwenfietsen is commercieel.”