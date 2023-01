Rock the office: 15 powertassen voor een sterke entree op het werk

Chic, chiquer, chicst: in 2023 zeggen we onze coronahuispakken definitief vaarwel en gaan we massaal voor een gesofisticeerde look. Een powertas is hét perfecte accessoire om je kantooroutfit naar een hoger niveau te tillen. Elegant in de hand, losjes om de schouder of lief voor je rug? Dat praktisch en trendy wel degelijk samengaan bewijzen deze vijftien toptassen.

Praktische handtassen

Hybride werken is vandaag de norm en dat vertaalt zich ook naar de modetrends. Denk maar aan de stijlvolle broekpakken die al enkele seizoenen een regelrechte hit zijn, op én naast de werkvloer. Nieuwkomer dit jaar zijn de ‘back to work’-tassen: gestructureerde tassen die je elegant in de hand draagt. Goed voor een instant portie stijl én heerlijk praktisch, want voorzien van handige compartimenten en opbergvakjes. Onze tip? Ga voor een zwart exemplaar: een instant klassieker.

Casual chic shopper

Een gezonde lunch, je laptop, de nodige opladers ... De rit naar het werk lijkt bij momenten meer op een heuse volksverhuizing. Niets vervelender dan verschillende tasjes met je mee te moeten zeulen. Investeer liever in een ruime tas waar je meteen al je werkspullen in kwijt kan. Hou je van een moeiteloze ‘casual chic’ look? Dan is een elegante shopper jouw ideale kantoorcompagnon.

Oversized tassen zijn trouwens een van dé tassentrends van 2023 en geven je outfit meteen een stijlboost. Met zwart en cognac zit je altijd goed, of lift subtiel mee op de blingblingtrend met een exemplaar in glanzend zilver of goud.

Elegante rugzak

De tijd dat niemand met een rugzak gezien wou worden, ligt al lang achter ons. Vandaag levert een elegante backpack je minstens evenveel stijlpunten op als een fancy handtas. Goed nieuws voor wie met de fiets naar het werk pendelt! Onze tip? Ga in deze soldenmaand op zoek naar een tijdloze zwarte rugzak in stevig leder. Mag het een tikkeltje meer zijn? Kijk dan uit naar een exemplaar in stijlvol crocoleder of met een speelse twist. Vijf toppers mét mooie korting: goed voor jarenlang plezier.

