Rik Verheye (35) houdt van een impulsief weekend: “Ik weet nu dat het gevaarlijk is om jezelf op te branden”

Jens Dendoncker over zijn weekend­plan­nen: "Lauren maakt mijn leven compleet, dus zéker ook mijn weekend”

Acht jaar woont Jens Dendoncker (31) intussen in Antwerpen. En sinds enkele jaren deelt hij in die stad lief en leed met zijn vriendin Lauren Versnick. “Bij ons is er meer dan houden van. Ik ben dankbaar dat we nu nog altijd samen zijn”, zo vertelt hij, doelend op de moeilijke periode die hij achter de rug heeft. De charismatische komiek verklapt waar hij in het weekend het liefst stoom afblaast. “Het is zalig om 500 meter van onze deur de stad in te trekken.”

29 mei