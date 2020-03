Rihanna gebruikt TikTok als shout-out

voor haar make-uplijn Ann Laenen

09 maart 2020

16u20

Bron: Dazeddigital 0 Nina Het TikTok-account van Rihanna waarin ze haar make-uplijn Fenty Beauty promoot, heeft na een paar weken al meer dan 380.000 volgers. En de zangeres plant nog meer te stunten, want nu roept ze al wie door beauty gepassioneerd is op om mee te werken aan haar Fenty Beauty House. Dat heeft één doel: TikToks maken.

“We staan in het eerste, officiële Fenty Beauty TikTok-huis”, kondigde Rihanna aan op het feest in Los Angeles. De zangeres legde uit dat ze een platform wil creëren voor de nieuwe generatie beauty lovers en professionals. Op het account zien we nu al make-up tutorials en aankondigingen van nieuwe producten. En binnenkort hoopt Rihanna via TikTok op een vernieuwende manier haar nieuwste make-upproducten te lanceren, met telkens de hashtag #FentyFace erbij. Slimme marketingstunt als je het ons vraagt.