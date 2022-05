Riba (27) mocht Adil El Arbi en Bilall Fallah kleden voor de rode loper: “Ik draag die creaties naar de supermarkt”

Geen strak kostuum voor regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah maandagavond op de première van superheldenreeks ‘Ms Marvel’. De twee kozen op de rode loper voor opvallende, meterslange sjaals. “We wilden iets funky en flitsends doen, zoals de reeks. Met Marokkaanse flavour. Van Rida, een Antwerpse designer.” En die Rida, een jonge ontwerper die allesbehalve de klassieke regeltjes volgt, is nu hélemaal in de wolken.

“Een week geleden wist ik nog van níks. Vier dagen geleden kreeg ik een berichtje van Oemer Khan, de stylist van Adil en Bilall, met de vraag of ik hem wat stukken kon bezorgen voor een shoot en een evenement. Hij had mijn naam blijkbaar opgevangen in zijn intieme kring. Gisteren droegen Adil en Bilall mijn stukken dan opeens op de grote première. Toen de berichten bij me begonnen binnen te stromen, kwam ik compleet uit de lucht gevallen.”

Sjaals van vijf meter lang

We hebben een jongeman aan de lijn die, oprecht, dolgelukkig klinkt. En zeer, zéér trots. Rida Habib Allah (27) is een Antwerpenaar met Marokkaanse roots. Een ontwerper die nog maar aan het prille begin van zijn carrière staat, en toch al meteen scoort. “Het raakte me enorm, om Adil en Bilall zo plots in mijn ontwerpen te zien. Ik groeide op hier in België en zag als kind nooit zulke succesvolle Marokkaanse mannen die ook trots Marokkaanse ontwerpen droegen. Dat dat nu gebeurt en dat andere jongeren dit nu wél zien, betekent voor mij echt veel.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De ontwerpen van Rida. © Stefan Van Hooydonck

En het zijn geen brave ontwerpen waar Adil en Bilall voor kozen. De kleurrijke sjaals die Rida in 2020 voor zijn collectie ‘Je suis ta mère et aussi ton père’ creëerde, zijn vijf meter lang en handgebreid van wol. Voor de kleurrijke prints keek hij naar Marokkaanse architectuur, interieurs en tegels. De lange sjaals kunnen bij wijze van spreken op duizend-en-één manieren gedragen worden. “Oemer Khan drapeerde ze op zijn manier, ik draag ze dan weer om me heen als een halve jas, of maakte zo’n sjaal mijn outfit voor een galabal, met een lange sleep achter me aan.” Want ja, Rida draagt zijn sjaals zelf. “Ze dienen absoluut als mijn day-to-day outfits. Voor een trip naar de supermarkt of naar school. Mode, hoe kunstig ook, moet draagbaar zijn, vind ik.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Rida Habib Allah (@rida_habib_allah) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als ontwerper volgde Rida een zeer ‘atypisch’ traject, zeg maar. Hoe noem je het anders als iemand eerst ASO en biomedische laboratoriumtechnieken studeert, om daarna plots toch de mode in te gaan. Om daarna óók aan een lerarenopleiding lager onderwijs te beginnen. “Ik wíl die twee echt combineren”, zegt Rida. “Als kind al vergaapte ik me aan de prachtige jurken op Marokkaanse trouwfeesten. Als student werd ik tweede op een kunstwedstrijd met een jurk die ik voor het eerst zelf naaide. Toen klikte het. Ik stopte met biomedische en startte aan een modeopleiding. Maar ik wil ook teruggeven aan de maatschappij op een sociale manier. Als een man met mijn passie voor de klas ga ik de blik van die kinderen verruimen. Daar doe ik het ook voor.”

De mallemolen van mode? Liever niet

Zijn moeder is Rida’s allergrootste inspiratie, zegt hij wanneer we hem naar het ontstaan van de sjaals vragen. Ze maakten twee jaar geleden deel uit van zijn eindejaarscollectie ‘Je suis ta mère et aussi ta père’, genoemd naar een uitspraak van Rida’s mama die ze na de scheiding van zijn vader vaak herhaalde. “Het is eerder zo dat ze me inspireert: niet echt met haar kleding (lacht), wél hoe ze me vormde als persoon. En de sjaals symboliseren ook een spel van contrasten. Mannelijk versus vrouwelijk. Arabische roots in een westerse wereld. En leven versus dood: mijn vader overleed in 2019 en uit het rouwproces kwam voor mij inspiratie.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De ontwerpen van Rida. © Stefan Van Hooydonck

De dolgelukkige jongeman is dankbaar voor de erkenning, dat hoor je. Het is voor hem de bevestiging dat hij op het goede pad zit, zegt hij. Maar nu meteen nieuwe sjaals produceren en verkopen, dat is hij niet van plan. “Ze blijven nog even alleen van mij. Ik krijg er veel aanbiedingen voor, er staan veel deuren op een kier. Maar eerst werk ik mijn lerarenopleiding af en wil ik als ontwerper genieten van wat ik verwezenlijkt heb. Langzaamaan weer inspiratie zoeken. Hoe sneller een mens stijgt, hoe sneller hij weer daalt. En ik weet het, in de mode moet je normaal meteen denken aan het volgende. Maar ik wil niet mee in die mallemolen van telkens weer iets nieuws. Ik wil tijdlozer en duurzamer werken.”

Al belooft Rida wel dat dit verhaal zeker een staartje krijgt. “Ik gá die sjaals in de toekomst verkopen. Voor welke prijs weet ik nog niet, wel dat ik ze wat ga inkorten tot een iets normalere lengte. (lacht) Ik ben me bewust van de vraag ernaar. Maar ik zal het doen op het moment waarop het voor mij juist voelt.”

Wie Rida’s carrière als ontwerper ondertussen wil volgen, kan terecht op zijn Instagram.

Lees ook: