Relatieproblemen of ruzies komen vanaf vandaag meer voor volgens de astrologie. Dit is de reden

Er staat wat op til in je liefdesleven. Als je in astrologie gelooft althans. Want sinds vandaag loopt planeet Venus, vernoemd naar de godin van de liefde, in retrograde. Het worden uitdagende maanden, gelooft astrologe Esther van Heerebeek, al zou je ze wel kunnen voorbereiden én counteren.

Wie hoopte om deze zomer een vakantielief te scoren of last minute nog een reis te maken, is best voorzichtig. Vanaf 22 juli tot en met 9 oktober loopt de planeet Venus namelijk in retrograde. Dat wil zeggen dat de planeet schijnbaar in de tegenovergestelde richting oftewel achteruit beweegt. En dit in het vurige sterrenteken Leeuw.

Zie het als dé Super Bowl van de astrologische gebeurtenissen, zeggen astrologie-believers. Want de retrograde zou een impact hebben op de belangrijkste aspecten van ons leven: liefde, vriendschappen en financiën. Maar is dat iets slechts? Niet per se, zegt astrologe Esther Van Heerebeek.

De relatieproblemen waar je de komende maanden op kan stoten, waren er al

In tegenstelling tot de planeet Mercurius die zo’n drie à vier keer per jaar enkele weken in retrograde loopt, doet Venus dat slechts om de 18 maanden en voor een langere periode. “Vanop de aarde lijkt het alsof de planeet dus in de tegenovergestelde richting loopt. Dat zorgt ervoor dat ook energie, positiviteit en kracht teruglopen”, zegt de astrologe. Klinkt niet al te best.

“Welke planeet het ook is, een retrograde is nooit een goede periode om met iets nieuws te beginnen. Denk aan een nieuw vakantielief. Dat kan leuk en spannend zijn, maar de kans dat dit blijft standhouden na een retrograde, is klein”, vertelt van Heerebeek.

Zijn er dingen die tussen je lief of je beste vriend(in) niet goed liepen? Dan is nu hét moment om daar iets aan te doen Astrologe Esther Van Heerebeek

Toch dien je deze tumultueuze periode vooral te zien als een levensles, vindt de astrologe. “Het lijkt de ideale periode om oude zaken op te pikken, te herzien en te herevalueren. Je krijgt de komende maanden de kans om bij je huidige relaties en vriendschappen stil te staan. Let wel: dat kan een relatiecrisis of ruzie met vrienden met zich meebrengen”, benadrukt ze.

“Al is dat geen straf, maar een kans om een definitieve oplossing voor je problemen te zoeken. En om te herbekijken wat je mogelijk fout deed of wat beter kan”, zegt de astrologe. “Lopen er dingen niet goed tussen je lief of je beste vriend(in)? Dan is nu hét moment om daar iets aan te doen.”

“De relatieproblemen waar je de komende maanden mogelijk op zal stoten, waren er namelijk al. Maar als je die issues nu goed aanpakt, kun je jouw relatie op die manier redden, verdiepen én verbeteren”, dixit van Heerebeek.

“Zo kan het zijn dat je deze periode een ex tegenkomt. Afhankelijk van de reden waarom de relatie is gesneuveld, is dit de geknipte kans om in te zien waarom je beter zonder hem of haar af bent. Of om te ontdekken dat je oude geliefde toch een tweede kans verdient.”

Je financiën kunnen eronder lijden. “Geen impulsaankopen komende maanden”

Niet enkel relaties of vriendschappen komen in deze periode onder druk te staan. Ook je bankrekening en portemonnee zullen het effect van Venus in retrograde voelen, zegt de astrologe. “Een last minute grote, luxueuze vakantie boeken deze zomer is dus geen goed idee.”

“Andere grote en vooral impulsieve uitgaven laat je deze komende maanden best even zitten”, adviseert ze. “Het kan wél als je vooraf heel zorgvuldig je financiële situatie bestudeert. Wat heb ik te besteden? Komen er nog onverwachte kosten aan?”

“Het is vooral de bedoeling dat je gedurende deze periode leert om verstandiger met je geld om te springen en om alle kleine dingen meer te waarderen. Vraag je dus af: Heb ik die dure vakantie of die dure spullen wel nodig om me gelukkig te voelen? Dat is de les die Venus wil dat je hieruit trekt.”

Vooral bij deze mensen zal het negatieve voelbaar zijn

Daarbij staat Venus tijdens deze retrograde in het sterrenbeeld Leeuw. Dat wil iets zeggen, volgens van Heerebeek. “De Leeuw is een echte dramaqueen. Emoties kunnen daardoor vaak heel hoog oplopen. De problemen waarmee je tijdens deze periode mogelijk geconfronteerd wordt, kunnen hierdoor heftiger aanvoelen dan ze zijn.”

Mensen met hun maan, ascendant of het zonneteken Leeuw moeten deze periode extra opletten Astrologe Esther Van Heerebeek

“Dit sterrenbeeld geeft eveneens graag geld uit, zeker aan dingen die het leven beter en leuker maken. Op financieel vlak kunnen mensen met dit sterrenbeeld hiervoor harder op de vingers getikt worden.” Mensen geboren met het zonneteken, de ascendant of hun maan in Leeuw moeten tijdens deze periode meer opletten dan andere tekens in de dierenriem, vertelt de astrologe nog.

“Het kan zijn dat de planeet Venus in het teken Leeuw stond bij je geboorte, ook deze personen kunnen een grotere impact van deze retrograde ondervinden. Hetzelfde geldt voor sterrenbeelden die als heersende planeet Venus hebben: de Stier en de Weegschaal. Deze sterrenbeelden zullen een grotere kans hebben om geldproblemen of relatie-issues te ervaren deze periode.”

