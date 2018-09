Relatie-expert vertelt: dit is hoe je in 3 stappen opnieuw de liefde vindt

Nele Annemans

04 september 2018

11u07

Bron: Bustle 2 Nina De liefde vinden, zeker in tijden waarin mensen hun leven vooral online leven, kan best moeilijk zijn. Verliefd worden als je eerder gekwetst werd, maakt het nog moeilijker. Sommigen kunnen hun verleden meteen loslaten, terwijl anderen het moeilijk hebben om verder te gaan. Behoor jij tot die laatste groep? Relatie-experte Londin Angel Winters vertelt hoe je in drie stappen wél weer de liefde kan vinden.

"Sommige mensen vinden het moeilijk om het verleden te vergeten omdat ze zo gekwetst zijn door wat er in het verleden gebeurd is. Het gaat hen bijna verlammen," vertelt Londin Angel Winters, relatiedeskundige, intimiteitscoach en auteur van The Awakened Woman's Guide To Everlasting Love. "Ze kunnen niet loslaten wat er gebeurd is of wat ze anders hadden kunnen doen of zeggen. Gevolg: ze durven zich niet open te stellen voor een nieuwe liefde omdat ze te bang zijn opnieuw gekwetst te worden," gaat ze verder. Zit jij in zo'n situatie? Weet dan dat je heus niet de enige bent. Winters merkt op dat veel mensen vasthouden aan het verleden. "Ze hebben vaak een trauma opgelopen of hun vertrouwen is gewoon te veel geschonden. Maar als mensen zo aan hun verleden vasthouden, zetten ze vaak zelf hun romantisch leven on hold zonder het te beseffen. Ze denken dat ze nooit meer de ware liefde zullen vinden, terwijl ze eigenlijk vooral zichzelf tegenhouden om die te vinden." Als je weet dat je problemen hebt met het verleden los te laten, of je denkt dat je er moeilijkheden mee ondervindt, zijn dit volgens Winters de drie essentiële stappen om je opnieuw open te stellen voor de liefde.

1. Vergeef jezelf

De eerste stap om je prins op het witte paard of droomvrouw te vinden is jezelf vergeven. "Er wordt vaak gesproken over het vergeven van anderen, maar hoe zit het met jezelf vergeven? In mijn praktijk is dat de belangrijkste eerste stap. Ongeacht wat er zich in het verleden heeft afgespeeld, het is aan jou om dingen los te laten en compassie te hebben met jezelf voor wat er gebeurd is,"aldus Winters.

Soms, als er ons moeilijke of traumatische dingen overkomen, geven we onszelf de schuld. Bijvoorbeeld omdat we niet snel genoeg uit die slechte situatie gestapt zijn of omdat we ze in de eerste plaats al laten gebeuren hebben. "Veel slachtoffers van bedrog of emotioneel of fysiek misbruik geven zichzelf de schuld omdat ze het slechte gedrag van hun partner zo lang verborgen hielden," zegt Winters. "Ze vragen zich af: wat is er mis met mij dat ik zo verdraagzaam ben geweest? Ze hebben dan het gevoel dat ze net zoveel schuld treffen als hun partner, denken dat ze geen grenzen kunnen stellen en niet voor zichzelf kunnen opkomen. Daardoor zijn ze bang om opnieuw verliefd te worden. Want verliefd worden staat voor hen gelijk aan de controle verliezen en uiteindelijk weer gekwetst achterblijven. Maar wat je ook hebt meegemaakt, je moet onthouden dat het niet jouw fout was en dat niet elke relatie op dezelfde manier zal verlopen.

2. Stel je jezelf én je lichaam open

Volgens Winters is het verbazingwekkend hoe vaak we ons lichaam afschermen als we gekwetst worden, en dat zonder het te beseffen. "Als er ons vreselijke dingen in het verleden zijn overkomen, laten die gebeurtenissen littekens achter. Die zorgen ervoor dat we een defensieve houding aannemen tegenover intimiteit, met het idee om onszelf preventief te beschermen, zodat we nooit meer dezelfde pijn hoeven te doorstaan," vertelt de relatiedeskundige. Het probleem is dat die defensieve houding nog meer afstand creëert. "Je voelt je niet alleen eenzaam, je bent ook niet in staat om je te verbinden met iemand anders en je vergeet als het ware wat het is om plezier te hebben. Je beschermende houding zorgt er eigenlijk voor dat je je lichaam verdooft", aldus Winters.

En hoewel opnieuw intimiteit toelaten zich vooral in de seksuele context afspeelt, geldt het ook in de bredere zin. "Mensen die zich afschermen, zeggen vaak: "Ik ontmoet gewoon niemand interessant". Maar ze realiseren zich niet dat net zij ervoor zorgen dat ze geen leuke dynamiek met iemand hebben omdat ze zich niet openstellen. Als je hart niet kan openstellen, kan niemand ook je hart veroveren", aldus de relatie-experte.

3. Beslis om opnieuw verliefd te worden

Deze stap sluit aan op de vorige. Zoveel mensen zeggen dat verliefd worden hen gewoon overkomt, alsof het iets is waar je op magische inglijdt. Maar vaak heeft het ook te maken met de beslissing die je zelf neemt, je moet er volgens Winters namelijk zelf voor kiezen om opnieuw verliefd te worden. "Je verleden zal je alleen maar tegenhouden om iemand nieuw te ontmoeten en je hart en lichaam open te stelen. Laat je verleden niet je toekomst bepalen. Beslis om weer verliefd te worden alsof je nog nooit gekwetst werd. Dat betekent niet dat je naïef of blind in een relatie moet stappen. Het betekent dat je de lessen die je uit je vorige relatie geleerd hebt meeneemt, maar tegelijkertijd bereid bent om je opnieuw kwetsbaar op te stellen, open te stellen en weer helemaal verliefd te worden."

Als je erg gekwetst bent of een trauma hebt moeten verwerken, is het moeilijk om je weer open te stellen voor een relatie. Je draagt die ervaringen mee en zonder dat je het zelf beseft creëren ze een struikelblok tussen jou en een potentiële relatie. Maar weet dat iets traumatisch of moeilijks doormaken, niet jouw schuld is. Vergeef dus jezelf en besluit met jezelf dat je weer klaar bent om in een relatie te stappen.