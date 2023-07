Rekening houden met het sterrenbeeld van je kind? Of je erin gelooft of niet, sommige ouders doen het. En wel zo

Als jonge ouder weet je niet altijd meteen wat de noden of voorkeuren van je kind zijn. Is je zoon of dochter eerder een sportieveling of juist een artistieke ziel? En hoe pak je de opvoeding dan het best aan? Volgens astrologe Cato Vermeulen kan de geboortehoroscoop hierbij helpen, als je in astrologie gelooft tenminste.

Maar we laten ook een andere stem aan het woord. Pedagoge Maud De Buck geeft opvoedingstips mee gebaseerd op de karaktereigenschappen van je kind, die volgens de astrologe aanwezig zouden zijn.

Astrologe Cato Vermeulen: “Kinderen met dit sterrenbeeld houden volgens mij van avontuur en uitdaging. Ze ravotten, sporten of kamperen graag. Dat motiveert en maakt hen enthousiast. Afwisseling is belangrijk, want dit teken verveelt zich niet graag. Geef hen ook voldoende vrijheid, want zo leren ze zelfstandig te zijn.”

Hoe leer je je kind meer zelfstandig te zijn? Pedagoge Maud De Buck: “Moedig het aan om taken zelfstandig uit te voeren en complimenteer ze als ze dat doen. Laat je kind ook zelf keuzes maken en problemen oplossen binnen de mate van het mogelijke. Zo bevorder je hun probleemoplossend denken en zelfredzaamheid.”

En ook om verveling te voorkomen, heeft de pedagoge tips. “Creëer voor je kind een gevarieerde omgeving met activiteiten en materialen. Rouleer speelgoed en plan speelafspraakjes met andere kinderen in.”

Volledig scherm Links: astrologe Cato Vermeulen. Rechts: Pedagoge Maud De Buck met zoontje Céril. © rv / Chess Bonte

Astrologe Cato Vermeulen: “Een kind met dit sterrenbeeld is volgens de astrologie graag in de natuur en vindt het leuk om met eten bezig te zijn. Samen iets koken is voor hen dus een fijne activiteit. Daarnaast moet je ze wel aanmoedigen om nieuwe dingen te proberen, Stieren komen namelijk niet graag uit hun comfortzone. Ze hebben ook nood aan veel aanrakingen.”

Pedagoge Maud De Buck: “Kinderen met een grote tactiele behoefte, hebben baat bij buitenspelen. Zo komen ze in aanraking met de texturen in de natuur. Verder is veel liefde, affectie en knuffels krijgen een bron van energie voor deze kinderen.”

Hoe haal je een kind best uit zijn comfortzone? “Moedig aan, ondersteun en complimenteer elke kleine vooruitgang. Maar respecteer ook de grenzen die je kind aangeeft.”

Volledig scherm © ThinkStock

Astrologe Cato Vermeulen: “Tweelingen zijn volgens de astrologie echte sociale vlinders. Ze praten graag en wisselen graag ideeën uit met anderen. Dit teken is verder heel nieuwsgierig en heeft behoefte aan variatie en uitdagingen op mentaal vlak. Ze leren graag bij over nieuwe dingen. Een taalkamp, woordspelletjes, quizzen, maar ook samenspelen met vrienden en een dagboek bijhouden zijn nuttige activiteiten voor Tweelingen.”

Pedagoge Maud De Buck: “Praatgrage kinderen voelen zich het best als je actief naar ze luistert en hen ruimte geeft om zich te uiten. Toon dus oprechte interesse en stel open vragen. Dit bevordert diepgaande discussies en de taalontwikkeling van je kind.”

Volledig scherm © Getty Images

Astrologe Cato Vermeulen: “Dit sterrenbeeld kan volgens de astrologie heel emotioneel zijn en heeft vaak geborgenheid en liefde nodig om zich goed te voelen. Een veilige, warme thuisbasis is voor zulke kinderen dus heel belangrijk. Dit teken is een echte huismus en brengt het liefst tijd met familie door. Ze hebben vaak ook interesse in hun roots en leren graag bij over geschiedenis.”

Hoe creëer je zo’n veilige, warme omgeving voor je kind? Pedagoge Maud De Buck: “Door empathisch en respectvol met je kind te communiceren. Help het om zijn of haar emoties te begrijpen en met ze om te gaan. Bied genegenheid, warmte en knuffels in overvloed. Versterk ook het vertrouwen door positieve feedback en complimenten te geven op elk mogelijk moment.”

Astrologe Cato Vermeulen: “Kinderen met dit teken houden volgens de astrologie van entertainen en hebben veel behoefte aan erkenning en aandacht. Ze staan graag op een podium en zijn graag creatief. Dit kind zal zich bijvoorbeeld vaak thuis voelen op een kunstacademie of toneelschool. Om echt te kunnen stralen hebben ze wel aanmoediging, validatie en luid applaus van de ouder nodig.”

Hoe ondersteun je de talenten van je kind? Pedagoge Maud De Buck: “Verdiep jezelf als ouder in zijn of haar talent. Creëer een omgeving waarin je kind kan experimenteren en bevorder het zelfvertrouwen van je kind door positieve feedback te geven en aanmoediging als het zijn of haar talenten toont. Stimuleer showmomenten tijdens familiebijeenkomsten en schoolvoorstellingen.”

Volledig scherm © Terry Vine/Getty Images

Astrologe Cato Vermeulen: “Een Maagd voelt volgens de astrologie een sterke connectie met huisdieren en vindt het dus heel fijn om te spelen met een kat of hond. Kinderen met dit sterrenbeeld dragen vaak ook graag een steentje bij thuis. Leren over gezondheid is ook erg boeiend voor hen.”

Volledig scherm © ThinkStock

Pedagoge Maud De Buck: “Als je kind graag bezig is met huisdieren, leer het dan over de veiligheid, basisbehoeften en verantwoordelijkheden die bij zo’n huisdier komen kijken. En laat je kind geleidelijk aan de zorg van het beestje overnemen. Hou wel rekening met de leeftijd en bekwaamheid van je kind.”

Astrologe Cato Vermeulen: “Dit kind houdt volgens de astrologie van harmonie en zal zich sneller aanpassen aan een ander. Check daarom goed wat zijn noden zijn, omdat zo'n kindje daar zelf niet altijd toe raakt. Verder geniet dit teken erg van schoonheid en omringt het zich graag met kunst. Ik zie zulke kinderen later bloemist, binnenhuisarchitect of modeontwerper worden.”

Hoe kan je attent zijn voor de noden van je kind? Pedagoge Maud De Buck: “Creëer een veilige omgeving waarin je kind elke gedachte en elk gevoel kan delen, en moedig het aan om te zeggen wat het dwarszit als het daar nood aan heeft. Luister actief, observeer gedragsveranderingen en wees gevoelig voor non-verbale signalen. Betrek zo’n kind ook bij beslissingen, zodat het voelt dat zijn of haar mening ertoe doet.”

Astrologe Cato Vermeulen: “Een kind met dit sterrenbeeld is volgens de astrologie meer introvert en gereserveerd. Ze hebben behoefte aan diepgang en kwaliteit over kwaliteit. Panikeer dus niet als je kind geen grote groep vriendjes heeft.”

Volledig scherm © Getty Images

Hoe benader je zo’n introvert kind best? Pedagoge Maud De Buck: “Een introvert kind heeft nood aan een omgeving die hun privacy respecteert. Gun je kind ruimte en tijd om zich terug te trekken. Introverte kinderen hebben ook sterke emoties. Wees empathisch en begripvol daarvoor. Help je kind ook een evenwicht te vinden tussen sociale interactie en alleen-tijd.”

Astrologe Cato Vermeulen: “Dit kind houdt volgens de astrologie erg veel van avontuur en afwisseling. Extreme sporten vinden ze heerlijk en het zijn ook feestbeesten. Daarnaast leren ze graag bij over filosofie, religie of spiritualiteit. Je kan dit teken makkelijk aanmoedigen om te reizen en de wereld te ontdekken.”

Volledig scherm © Getty Images

Hoe kom je een avontuurlijk kind tegemoet? Pedagoge Maud De Buck: “Bied het een verscheidenheid aan ervaringen en activiteiten aan en ga samen op zoek naar een hobby waarin je kind zich kan uitleven. Indien je kind daarnaast interesse heeft in filosofie, religie of spiritualiteit, is het fijn om ruimte te creëren waarin er openlijk met elkaar in gesprek kan worden gegaan en diepgaandere vragen besproken kunnen worden.”

Astrologe Cato Vermeulen: “Een Steenbok is volgens de astrologie een harde werker en mogelijk ambitieus. Dit kind heeft behoefte aan erkenning en aanmoediging, maar ook om te leren om niet altijd te serieus te zijn en om plezier te hebben. Maak als ouder duidelijk dat af en toe onnozel doen mag.”

Volledig scherm © Getty Images

Pedagoge Maud De Buck: “Erken en waardeer de inzet van een ambitieus kind. Het is belangrijk om het te helpen realistische doelen te stellen, te leren uit fouten, en het aan te moedigen om door te zetten. Zorg ook voor een gezonde balans tussen werk en ontspanning en voor qualitytime samen.”

Astrologe Cato Vermeulen: “Een Waterman houdt volgens de astrologie van contact met gelijkgestemden. Zo’n kind spendeert dus graag tijd met vrienden en vecht voor waar het in gelooft. De scouts of Chiro, waar ze ook soms koekjes of wafels voor het goede doel verkopen, is dus een heel goed idee.”

Hoe ondersteun je een sociaal kind? Pedagoge Maud De Buck: “Faciliteer speeldates met vrienden of nodig ze bij jullie thuis uit. Een jeugdbeweging of andere groepshobby zijn ook uitstekende opties. Toon ook interesse in de vriendschappen van je kind: stel vragen en luister naar de verhalen en avonturen. Het is ook een grote meerwaarde om gezinsactiviteiten te organiseren, voor een sociaal kind.”

Astrologe Cato Vermeulen: “Een kind met het zonneteken Vissen is volgens de astrologie erg dromerig en creatief. Knutsel samen, ga naar een muziekconcert of doe met hen aan yoga. Het is wel belangrijk dat je dit kind grenzen aanleert, want Vissen kunnen zich makkelijk verliezen in anderen.”

Volledig scherm © Getty Images

Pedagoge Maud De Buck: “Dromerige kinderen komen soms verstrooid over, maar wees begripvol. Erken de rijke innerlijke wereld van je kind en laat je kind weten dat het oké is om een eigen tempo te hebben. Stimuleer je artistieke kind ook met de juiste materialen en middelen. Let wel, gevoelige kinderen hebben baat bij ouders die hen ondersteunen in hun emotionele ontwikkeling. Help je kind daarin hun zelfreflectie te ontwikkelen.”

