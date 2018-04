Reizen zoals James Bond met UberBoat of een wijntour met UberWINE: de leukste Uberservices van over de wereld Margo Verhasselt

14 april 2018

10u57 0 Nina Wie dacht dat Uber alleen maar dient om ritjes te boeken met de auto, zit ernaast. In verschillende steden over de hele wereld biedt Uber bijzondere services aan, die speciaal aangepast zijn aan de stad. Reizen zoals James Bond met een speedboot? Of toch liever je eigen privéchauffeur voor een wijntour? Het kan.

De taxi-app Uber, is ondertussen actief in 74 landen en in meer dan 650 steden. Wij kennen het vooral als een auto die ons van punt a naar punt b brengt, maar Uber heeft meer in zijn mars. Dit zijn de leukste soorten Uber, waarvan je waarschijnlijk niet wist dat ze bestonden.

1. UberBoat

Waar: Kroatië: Dubrovnik, Split en Hvar – beschikbaar gedurende zomerseizoen.

Wat is het: In Kroatië vaar je met transfers van het vaste land naar de eilanden en weer terug. Selecteer simpelweg je ophaal- en afzetlocatie en de speedboot ligt voor je het weet voor je neus te dobberen. Instappen en wegvaren! Ook kan je met tours de omliggende eilanden, verborgen stranden en baaien bezoeken. Of het nu om een trip met vrienden of een romantische date gaat: snelheid is gegarandeerd!

Wat kost het: UberBOAT tochten worden berekend op afstand (aantal zeemijlen) en tijd, waarna het bedrag automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

2. UberHIRE

Waar: India: Kochi, New Delhi, Mumbai, Pune, Bangalore, Verenigde Arabische Emiraten: Dubai.

Wat is het: Met UberHIRE kun je een Uber bestellen die zolang als je wil bij je blijft, ongeacht hoeveel tussenstops je maakt. Ideaal voor zakelijke reizigers die meerdere afspraken op een dag hebben.

Wat kost het: De minimum ritprijs in India voor UberHIRE is ₹500 of ongeveer €6,2 (vanaf twee uur of 30 kilometer).

3. UberWINE en UberVALLE

Waar: Santa Barbara, Amerika – op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 09:00 -18:00 uur, Valle de Guadalupe, Mexico – beschikbaar in de zomermaanden.

Wat is het: Perfect voor de wijnliefhebbers onder ons. Met UberWINE en UberVALLE is het namelijk mogelijk om een chauffeur te bestellen die je door het wijnland van Santa Barbara en Guadeloupe rijdt. Ideaal, want zo hoeft er geen bob te worden aangeduid.

Wat kost het: Je kunt de tour zo lang maken als je wil, er is geen tijds- of afstandslimiet. Voor WINE en WINEXL geldt enkel een minimum van $10.

4. UberMOTO

Waar: India: Hyberdad, New Delhi, Vietnam: Hanoi, Ho Chi Minh City, Thailand: Bangkok.

Wat is het: In sommige steden is het veel handiger om met een scooter door het verkeer te rijden dan met een auto. Daarom kun je in India, Vietnam en Thailand in verschillende steden gebruikmaken van UberMOTO. Het werkt precies hetzelfde als het boeken van een UberX auto, alleen komt er dit keer iemand met een scooter (mét extra helm) aanrijden. In de app zijn alle details zoals naam, foto, nummerplaat en voertuiggegevens te zien. Handig in steden met druk en hectisch verkeer!

Wat kost het: Ritprijzen zijn ₹ 25 voor de eerste drie kilometers en ₹ 50 per kilometer daarna. (Wacht)tijd wordt niet doorberekend bij UberMOTO. Dat komt neer op ongeveer één euro per vier kilometer.

5. JUMP

Waar: San Francisco en Washington D.C.

Wat is het: Sinds kort is het mogelijk om een elektrische fiets te huren via de Uber app. Ideaal dus als je in zo’n drukke stad als San Francisco of Washington bent waar je jezelf soms sneller met de fiets verplaatst dan met de auto. En het is ook nog eens goed voor het milieu!

Hoe werkt het: Omdat er op dit moment nog maar 250 JUMP fietsen beschikbaar zijn, is het belangrijk dat je je eerst aanmeldt op de wachtlijst. Zodra er een plaats beschikbaar is, krijg je hiervan bericht en kun je gebruik maken van deze handige dienst. Selecteer een fiets bij jou in de buurt via de optie fiets in de Uberapp. Je ontvangt een code om de fiets te ontgrendelen en de fietstocht kan beginnen. Klaar met fietsen? Vergrendel je fiets aan een rek die in de fietszone op je kaart staat.

Wat kost het: De kosten voor een ritje op de fiets zijn $2 (omgerekend ongeveer €1,60) per 30 minuten.