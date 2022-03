Reizen Britten met kinderen straks massaal naar België af? Grote Britse krant tipt ons land als perfecte gezinsbestemming

De paasvakantie staat voor de deur: nog op zoek naar een leuk gezinsuitje? De Britse mama’s Laura Riley en Jane Grove got your back . Het duo richtte samen ‘Little Clogs Holidays’, een reisplatform dat hun landgenoten warm maakt voor gezinsvakanties in ónze contreien. Met succes, want Britse krant The Guardian verspreidt mee hun boodschap. “België is divers. Prachtige steden, indrukwekkende natuur en zo’n kindvriendelijk gevoel.”

Twee goedlachse mama’s zijn het, Laura en Jane. De eerste heeft twee half-Belgische kinderen, de tweede heeft half-Nederlandse kinderen. En allebei delen ze een passie voor reizen. Vanuit die passie is Little Clogs Holidays geboren, toen Laura en Jane ontdekten hoe familievriendelijk België en Nederland zijn. “Ik kreeg het idee voor het platform nadat ik met m’n kinderen op vakantie naar de Belgische kust en Gent was gegaan”, vertelt Laura. “Heerlijk was dat, en niet zo ver en warm als een mediterraanse vakantie. Veel Britse ouders waren geïntrigeerd toen ik hen dat vertelde, en ik besefte dat we qua reisbestemmingen nog een blinde vlek hebben. Terwijl de Belgische kust en Ardennen zo’n heerlijke sfeer en fantastische activiteiten voor kinderen bieden.”

Op Little Clogs Holidays verzamelen Jane en Laura nu al een aantal jaar gezinsvriendelijke bestemmingen en activiteiten in onze contreien. We spotten bijvoorbeeld een familieresort in Koksijde en een pittoreske hoeve in Poperinge. Britten die de bestemming willen boeken, vinden bij Little Clogs alle nodige info. “De locaties die we aanbieden op de website moeten een accommodatie van goede kwaliteit hebben”, zegt Laura. “Er moet genoeg te doen zijn voor kinderen, idealiter in de natuur, met een plek om te zwemmen. En bonuspunten als er een pretpark of dierentuin in de buurt is.”

Het concept slaat aan in hun thuisland, want Britse krant The Guardian, die zo’n 1 miljoen digitale abonnees heeft, bericht deze maand over Little Clogs en hun favoriete bestemmingen. Dat betekent: een heleboel Britten hebben ons land (en buurland) ontdekt. “De twee mama’s realiseerden zich dat Nederland en België veel meer waren dan stedentrips”, aldus The Guardian.

Wafels, frietjes en de kusttram

“Jane en ik houden vooral van de mooie steden, de prachtige natuur en de kindvriendelijke sfeer in België”, zegt Laura. “Kuifje, de Smurfen en Plopsaland vinden we ook geweldig! En natuurlijk de wafels, frietjes en chocolade. Allemaal heerlijk voor kinderen en dat willen we onze landgenoten doen inzien. Ik hou zelf het meest van de Belgische kust. De ouderwetse carrousels, de strandtenten, de speeltuinen en natuurlijk de kusttram.”

Quote Een locatie die we zeker nog willen toevoegen is het resort van Pairi Daiza, dat heeft de wow-fac­tor die Britse families zoeken. Laura

Laura en Jane blijven ondertussen speuren naar leuke bestemmingen in België en Nederland die ze op Little Clogs kunnen delen. “We zijn constant op zoek. Maar een locatie die we zeker nog willen toevoegen is het resort van Pairi Daiza (waar je tussen de dieren kan slapen, red.). Britse families die Little Clogs Holidays bezoeken, zijn op zoek naar iets unieks en dat heeft zeker de wow-factor.”

Lees hieronder enkele van hun topbestemmingen:

1. Sunparks Oostduinkerke aan zee

Niets zo goed als frisse zeelucht. Sunparks Oostduinkerke aan zee maakt deel uit van het welbekende bedrijf Center Parcs. Het vakantiepark ligt op zo’n 15 minuten wandelen van het strand en na een autoritje van een twintigtal minuten, sta je in Plopsaland in de Panne. In het vakantiepark zelf kunnen de kinderen genieten van het subtropische binnenzwembad met allerlei glijbanen. Even genoeg van de waterpret? Dan kunnen de kleintjes terecht in de overdekte speelruimte of de speelruimte buiten. Oostduinkerke is ook een bekende fietsregio. Je kan in het park fietsen huren en de omgeving ontdekken.

Meer info en boeken: sunparks.com.

Volledig scherm Het subtropische zwembad Aquafun bij SunParks in Oostduinkerke. © Aquafun

2. La Ferme de Rochefort

Liever op de boerenbuiten? Neem dan een bezoekje aan boerderij La Ferme de Rochefort in de Ardennen. Uitbaters Didier, Arnaud en Annik bieden luxetenten en blokhutten aan met een prachtig uitzicht over de bossen en weides. Terwijl de kinderen genieten van de buitenlucht, kunnen de mama’s en papa’s relaxen op de boerderij. Je kan als gezinsactiviteit de populaire railbike uittesten: met een kruising tussen een auto en fiets klim je over oude spoorwegen door de bossen. Tijdens het klimmen kan je het uitzicht over de heuvels en rivieren bewonderen.

Meer info en boeken: boerenbed.nl

Volledig scherm Je kan als gezinsactiviteit het populaire railbiken uittesten. © Dim Hou via Unsplash

3. Holiday Suites Blankenberge

In de populaire badplaats Blankenberge ligt het appartementencomplex Holiday Suites. De retrovibe in Blankenberge doet je in een wip fijne herinneringen aan kindervakanties herbeleven. Naast de winkels, trendy bars en restaurants voor de ouders, kunnen de kindjes met fietsen en karren over de boulevard rijden. Samen als gezin over de pier van Blankenberge wandelen is ook een must. Genoeg van het kuieren en fietsen? Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist, een interactief natuurbelevingspark, ligt op 20 minuten rijafstand. Geen zin om met de auto te rijden? De kusttram staat paraat.

Meer info en boeken: holidaysuites.be

Volledig scherm De pier in Blankenberge. © Getty Images

4. Hoeve den Overdraght

Uitbaters Ann en Filip Louwagie-de Crock leiden je graag rond op hun boerderij Hoeve den Overdraght in Poperinge. Buitenspelen met je kinderen met uitzicht over de prachtige open velden en weiden: check. De kinderen kunnen springen op de trampoline, heen en weer zwieren op de schommels, kijken hoe de dieren gevoederd worden en zwemmen in het boerenzwembad. Na alle rust de drukte opzoeken? De boerderij ligt op een half uur rijden van de Belgische Kust en themapark Plopsaland. Daarnaast is het ook een uurtje verwijderd van steden Brugge en Gent.

Meer info en boeken: boerenbed.be

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Un Lit au Pré (@unlitaupre)

5. Hof van Saksen in Nederland

Toch liever eens buiten België? Dan kan je terecht bij het Hof van Saksen, een vakantieresort in de regio Drenthe. Het enorme domein is voorzien van prachtige tuinen en luxueuze hoofdgebouwen. Trampolines, knutselacademies, waterpret en wellness: je vindt het er allemaal. Terwijl de kinderen vogelhuisjes ineen knutselen, kunnen de ouders genieten van de spa met sauna, stoombad en allerlei behandelingen. Zin in een leuk familiespel? Dan kan je terecht op de bowlingbaan.

Meer info en boeken: hofvansaksen.be

View this post on Instagram A post shared by Hof van Saksen (@hofvansaksen)

6. Beekse Bergen in Nederland

Gelegen aan het grootste safaripark van Nederland, vind je de Beekse Bergen: een vakantiepark in het bosgebied in Brabant. Omringd door Moeder Natuur geniet je van het groot zwemmeer met strand, het overdekt zwembad Junglebad en speeltuinen. Dieren spotten met de kids? Dan kan je rond het safaripark wandelen, rijden of zelfs varen. Het Afrikathema wordt doorgetrokken in heel het park: van muren met dierenprint tot een Afrikaanse lodge in het restaurant.

Meer info en boeken: beeksebergen.nl

View this post on Instagram A post shared by Little Clogs Holidays (@littleclogs)

