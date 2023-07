Reisexpert Birgit Defoort geeft 9 verrassende tips om het meeste uit je vakantie te halen. “Ik hou enorm van cruises”

De spannende vakantie­plan­nen van topmodel Cesar Casier (34). “Niet iedereen kan dit financieel aan”

Als topmodel trekt Cesar Casier (34) de hele wereld rond. “Reizen is een verslaving geworden”, zegt hij in onze reeks waarin BV’s vertellen over hun zomerplannen. Hij geeft meer details prijs over zijn unieke jetsetleven. Veel exotische bestemmingen, veel lekker eten. Maar ook veel momenten alleen. “Jamaica is nogal antigay. De hoteluitbaters schrokken er dat ik op m’n eentje reisde.”