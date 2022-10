REEKS. Topvrijwilliger Rula (39) leert haar nieuwe stadsgenoten fietsen in Brugge

9 tekens dat je partner de juiste voor jou is. Expert reageert: “Let op met woorden als nooit, altijd, alles, niets”

Net aan het daten of al lang in een relatie, dezelfde vraag brandt op ieders lippen: ben ik met de juiste persoon samen? Volgens experts kun je dat achterhalen door negen vereisten af te vinken. Of dat klopt, checken we bij relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen. Hij geeft ook tips om te achterhalen of jij mister of miss right aan de haak sloeg.

28 september