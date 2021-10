REEKS. Subhadra en Kurt verloren hun biologische ouders, maar vonden elkaar. “Ik besefte dat ik hem niet met een ander meisje wilde zien”

REEKS. De vonk: “Op het Venetiaan­se plein vonden onze ogen elkaar terug en kusten we. Lang. En zacht. Alsof we dat al jaren deden”

“Een cruiseschip heeft gelukkig veel verborgen plekjes. Al zijn we wel betrapt in de bezemkast.” De getrouwde Christine (30) werkt op een cruiseschip en ontmoet er crewlid Domenico (31). Wanneer hun schip aanmeert in Venetië en de twee een magische twaalf uur beleven in de gondelstad, kiest ze voluit voor hem en scheidt ze van haar man. Hand in hand verlaten ze de open zee om een leven te starten in Rome, al is dat zwaarder dan verwacht. “Iedereen verklaarde me gek. ‘Wat ga jij aanvangen met een Italiaan?’, zeiden ze.”

22 oktober