REEKS. De vonk: “Was ik klaar voor zoiets serieus? Want dat zouden we zijn. Onze vriendschap zouden we voor niets anders op het spel zetten.”

De bekende Bir­kin-hand­tas krijgt een update (en die kan je op 3 verschil­len­de manieren dragen)

De bekendste handtas ter wereld is in een nieuw jasje gestoken. Of beter gezegd: er is aan de binnenkant gesleuteld. De nieuwste versie van de iconische ‘Birkin Bag’ biedt namelijk een grote meerwaarde. Het heeft een uitneembare pochette waardoor je de tas op drie verschillende manieren kunt dragen. Als clutch, als totebag of toch liever de klassieker? Voor een flinke som geld kan je zelf kiezen.

21 oktober