Redenen om te vieren tijdens de lockdown? Deze 5 kleine momentjes zijn het waard

10 april 2020

Tegenwoordig speelt ons leven zich af tussen vier muren. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er niks meer te vieren valt. Haal voor deze momentjes je mooiste outfit en meest kleurrijke slingers uit de kast, neem je huisgenoten of familieleden erbij (kan ook virtueel!) en je beseft al snel dat het leven, zelfs nu nog, een feest kan zijn.

Het is ondertussen al een maand geleden dat in ons land de lockdown van start ging. En dat verplicht thuisblijven voelt niet altijd even dolletjes. Maar er bestaan wel degelijk remedies tegen de verveling en de wanhoop. En eentje ervan is heel simpel: feest vieren.

Sterkere relaties

Het spreekt voor zich dat vieren een positief effect op je mentale welzijn heeft. Fred Bryant, professor sociale psychologie, stelde in zijn onderzoek vast dat mensen die mooie momenten bewust vieren en ervaren, beter kunnen omgaan met slechte ervaringen en stress en een betere mentale en fysieke gezondheid hebben. En wie samen met anderen viert – je familie, kinderen, vrienden, geliefden – creëert ook sterkere relaties. Reden te meer dus om nu met wie je samenwoont (of met anderen geliefden virtueel!) mooie momenten te vieren.

Kleed je goed, voel je goed

Iets anders dat je een mentale boost geeft? Mooie kleren. Een outfit waarin je je goed voelt, zorgt instant voor een gevoel van geluk. Wetenschappers hebben dat fenomeen ‘enclothed cognition’ genoemd. “Wanneer je iets draagt dat een positieve betekenis voor je heeft, voel je je beter”, weet professor Carolyn Mair, schrijfster van ‘The Psychology of Fashion’. “Jezelf mooi aankleden helpt je om deze vreemde situatie te normaliseren”, zegt ze.

Kleed je dus vooral op voor die momenten die je wil vieren, zo voelen ze dubbel zo feestelijk. En die geluksmomenten kunnen groot, klein of zelfs mini zijn. Denk aan de jaarlijkse familiepaasbrunch, maar ook aan een familiediner, een uitstapje naar het raam van oma en opa of een berenjacht met de kinderen.

Ter inspiratie zetten we 5 #DatMagGevierdWorden-momenten op een rijtje, met bijpassende dresscode. Feest ze! En deel vooral ook jouw #DatMagGevierdWorden-momentjes op sociale media. Zo kunnen we ze allemaal samen vieren.

1. Pasen met het gezin #DatMagGevierdWorden

Dresscode: preppy chic, klassiek maar fun. Denk aan kleurrijke polo’s of hemden voor de jongens, feestelijke streepjesjurkjes voor de meisjes, een frisse blazer voor papa.

2. De eerste BBQ van het jaar #DatMagGevierdWorden

Dresscode: safari-geïnspireerde looks voor mama en papa met aardse tinten en subtiele tropische prints. Voor de kids: alles wat lentefris, lekker speels en kleurrijk is.

3. Een zonnig fietstochtje in het weekend #DatMagGevierdWorden

Dresscode: comfort is belangrijk, maar casual items mét leuke fiets- en wielrengraphics geven toch net dat tikkeltje meer. Voor mama kan een sportieve jurk – fris én veilig – en voor papa en de kids een simpele ‘short en shirt’-combinatie.

4. De kindjes mogen terug naar school #DatMagGevierdWorden

Dresscode: twinning is winning als het gezin meerdere kids telt en mama doet mee. Zo vinden jij en je kroost elkaar instant terug op de speelplaats! Eigenwijze tieners gaan voor laidback silhouetten met grafische prints of slogans.

5. E-peritief met de collega’s op vrijdag #DatMagGevierdWorden

Dresscode: spat van het computerscherm af dankzij een hemdje met coole print. Officeproof maar toch fashionable.

