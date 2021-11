Redactrice Roxanne vergelijkt goedkope menstruatieslips met dure: “Je zou denken dat de naden loslaten door het vele wassen, maar nee”

Menstruatieonderbroeken, tegenwoordig slaan ze ermee om je oren. Ze zijn een pak duurzamer dan maandverbanden en tampons. En op het einde van de rit goedkoper, dat ook. Waar je een jaar geleden minstens veertig euro moest neertellen, heb je nu al period proof ondergoed voor een tientje. Bloody cool? Of blijft goedkoop toch nog altijd duurkoop? Journalist Roxanne vergelijkt slipjes van 7 tot 40 euro. “Ik heb al slips getest van veel high-end merken, maar de look and feel van deze slip is veruit de beste.”

Journalist Roxanne: Niets zo vervelend als een rode vlek in je broek, op de stoel of in bed. Probeer het maar eens uit je witte lakens te krijgen, dat bloed. Toen ik zo'n dik jaar geleden voor het eerst hoorde van menstruatieondergoed was ik dan ook bijzonder enthousiast om het uit te proberen. Ik was een van die mensen die menstruatieonderbroeken bestelde op een Amerikaanse site, om dan het dubbele van de prijs aan taxen te betalen. Zo graag wilde ik ze proberen. Een duur grapje, maar ik troost me met de gedachte dat ik op die manier heb bijgedragen aan de wereldwijde verspreiding ervan.

Gelukkig is menstruatieondergoed ondertussen booming business en hoef je je heil niet langer in Amerika te zoeken. Verschillende lingeriemerken en winkelketens van bij ons bieden nu zulke slipjes aan. Maar... wie kiezen zegt, zegt ook keuzestress. Temeer omdat het aantal slipjes op de markt even divers is geworden als de prijs. Is een slipje van veertig euro echt zoveel beter dan eentje van maar zeven euro?

Budget (minder dan 15 euro)

Een menstruatieonderbroek voor zeven euro, een 3-pack voor nog geen twintig? Toegegeven, ik verwacht er niet veel van. Ik weet dat deze broekjes hoogstwaarschijnlijk niet fair of duurzaam gemaakt zijn. Er is altijd iets of iemand dat/die de echte prijs betaalt voor zo’n belachelijk goedkoop product. Langs de andere kant maakt de lage kostprijs menstruatie-ondergoed beschikbaar voor iedereen, wat tot minder maandverband- en tampongebruik leidt en ervoor zorgt dat meer mensen überhaupt menstruatieproducten kunnen gebruiken.

Of de slipjes ook echt werken, is nog maar de vraag. Ik gooi ze eerst in de wasmachine, omdat de ervaring me leert dat je dan pas écht weet of een menstruatieslip werkt. Ik test zwarte en grijze heavy flow-onderbroeken met een nogal basic model (niet dat vanop de foto). De ene valt lager op de heup, de andere hoger. De stof is glad en voelt wat badpakachtig aan. Toch zitten de broekjes best goed. Jammer dat het absorberend deel niet wat langer is om doorlekken echt te voorkomen, maar voor zeven euro mag je dat eigenlijk ook niet verwachten.

Quote De broekjes houden verrassend veel bloed vast. Eigenlijk merk ik nauwelijks verschil met andere menstrua­tie­slips van duurdere merken.

De broekjes houden verrassend veel bloed vast. Eigenlijk merk ik nauwelijks verschil met andere menstruatieslips van duurdere merken. Na een aantal uur moet ik van onderbroek wisselen omdat ik doorlek aan de randen, maar dat ligt meer aan mijn bloedverlies dan aan de onderbroek. Ook ’s nachts doen de broekjes het goed. Na verschillende keren wassen blijft de kwaliteit opmerkelijk behouden. Je zou denken dat de naden loslaten en er gaatjes in de stof komen, maar nee. Ik ben onder de indruk.

Te koop bij Primark in verschillende modellen, met keuze uit medium flow of heavy flow.

Middenklasse (25 euro)



Een menstruatieslipje van 25 euro met een sportieve boxershort-achtige look. Dat valt reuze mee qua prijs. Ik ben sowieso fan van DIM, dus heb hoge verwachtingen. De onderbroek is grotendeels gemaakt van katoen. Het absorberend deel telt vier lagen en is enorm zacht en dik. Ik neem aan dat het op die manier meer bloed kan opvangen, maar het creëert jammer genoeg ook een pampergevoel. Het broekje knelt aan mijn liezen en heupen. Ook na een aantal wasbeurten blijft het knellen. Koop dus best een maat groter dan je normale maat.

Verder is het een prima onderbroek, die ultra-absorberend is zoals de verpakking belooft. Ik koos een exemplaar voor een heavy flow en ben er blij mee. Op medium flow-dagen hoef ik zelfs helemaal niet van onderbroek te wisselen. Fijn om te weten is ook dat er geen schadelijke of giftige stoffen in het broekje zitten die de vulva uit balans brengen. Dat belooft de verpakking althans.

Te koop op de website van DIM. Je kan kiezen tussen een medium- of heavy flow-slip.

Luxe (meer dan 30 euro)

Het eerste wat me opvalt is de ongelofelijke zachtheid van deze slip. De stof voelt als een mengeling van een sneldrogende stof met zacht katoen. Op de website staat te lezen dat er inderdaad biologisch gecertifieerd katoen is gebruikt. Ik heb al slips getest van veel high-end menstruatieslipmerken waaronder Thinx, Modibodi, Aisle, maar de look and feel van deze slip is veruit de beste die ik al tegenkwam. Het kant is prachtig en als je ’m aantrekt, voel (of zie) je niet eens dat je een menstruatieslip draagt. Hij zit als gegoten, en omdat de slip naadloos is kan je hem zelfs aan onder een strakke jurk.

Van de absorberende kwaliteiten ben ik iets minder onder de indruk. Net zoals bij de onderbroek van Primark lek ik na een paar uur door aan de onderkant en ben ik genoodzaakt om van onderbroek te wisselen. Prima voor iets minder zware dagen, als je een knuffel in onderbroekvorm nodig hebt, of nog wat leuks hebt gepland in de slaapkamer.

Te koop bij Inno of op de website van De Bijenkorf.

De conclusie

Ik ben helemaal weg van de look and feel van de onderbroek van Chantelle, al is het absorberend vermogen naar mijn gevoel gelijk aan dat van de onderbroeken van Primark. Beide zijn geschikt voor een medium flow, of voor een heavy flow mits gebruik van een menstruatiecup. De onderbroek van DIM zit het slechtst, maar absorbeert het best. Om die redenen is er dus geen duidelijke winnaar.

