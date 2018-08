Realitycheck: is het veilig om twee keer per dag te sporten? Nele Annemans

27 augustus 2018

16u23

Bron: Women's Health 0 Nina Als je de fitfluencers op Instagram volgt, lijkt het alsof ze op elk moment van de dag in de fitness vertoeven. En mét resultaat, althans als je hun foto's mag geloven. Maar is het voor een gewone sterveling wel een goed idee om twee of meerdere keren per dag te sporten?

First things first: is het veilig om twee keer per dag te trainen? "Het kan, zolang je een gestructureerd programma volgt en niet alleen of zonder begeleiding traint", vertelt personal trainer Doug Sklar. Je mag dus twee keer per dag sporten als je je lichaam voldoende tijd geeft om te herstellen. Dat betekent: een goede, lange nachtrust, de juiste voeding eten (genoeg calorieën en eiwitten) en gehydrateerd blijven. En als je het goed doet, kan het je helpen om sneller fit te worden en spieren op te bouwen.

Maar hoe snel je lichaam herstelt hangt af van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben maar enkele uren nodig, anderen een volledige dag en nog anderen kunnen er twee of meer gebruiken. Als je je lichaam immers niet voldoende tijd geeft om te herstellen tussen twee trainingen, loop je meer risico om geblesseerd te raken. Bovendien kan je je lichaam uitputten door zoveel te sporten. Het is dus vooral belangrijk om te luisteren naar je eigen lichaam. Als je je verschrikkelijk voelt na twee trainingen, dan ben je waarschijnlijk iets te hard gegaan. Bouw je sessies ook geleidelijk aan op en begin niet van vandaag op morgen twee keer per dag en zeven dagen op zeven te sporten.

Wil je je graag eens wagen aan twee trainingen per dag maar geen idee hoe je eraan begint? Onthoud dan dat twee superintensieve trainingen op een dag, géén goed idee is. Hetzelfde geldt voor twee keer dezelfde training doen. Wat je dan wel het best doet? Dat hangt vooral van je persoonlijke doelen af. Maar als je 's morgens al een les spinning achter de rug hebt, kies je 's avonds beter voor een iets rustigere sportsessie zoals een yogales of wat plonsen in het gemeentelijke zwembad. Het belangrijkste is vooral om twee verschillende work-outs te doen die complementair zijn aan elkaar.

Conclusie: twee keer per dag sporten kan nuttig zijn om je fitnessdoelen te bereiken, maar je doet het beter onder begeleiding. Alleen op die manier zorg je ervoor dat je inspanningen zullen lonen en je lichaam niet overbelast raakt.