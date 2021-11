Ready, set, klaar: 7 beautyproducten die je ochtendroutine merkbaar versnellen

Het leven is aan zij die snel zijn. Alleen moeten we eerlijk toegeven: de vaart zit er ’s morgens vaak minder in dan we zouden willen. Geen nood, want dankzij deze ‘gamechangers’ voor de badkamer haal je het meeste uit je toilettas én uit je dag. Geen tijd? Geen probleem.

1. Droogshampoo 2.0

De standaard droogshampoo kennen we ondertussen, maar wist je dat die ook in borstelvorm bestaat? Onmisbaar om de tijd tussen je wasbeurten een dagje langer te rekken, zonder dat je ’s morgens een kwartier wit poeder uit je haardos moet borstelen. Dankzij de ingebouwde borstel kan je het product mooi verdelen en heb je nooit meer last van die vervelende witte waas.

(nummer 1 op de foto onderaan) Violette_fr, Frange Puff, 33 euro, bij violettefr.com.

Quote Dankzij dry drops moet je minder lang wachten tot je nagellak droog is.

2. Goed begin

Een potloodlijntje dat in de loop van de dag richting je wenkbrauw verhuist? Oogschaduw die na een paar uur gezellig gaat samenhokken in je oogplooi? Of aan het einde van de dag gewoon helemaal nergens meer te bespeuren is? Gebruik dan eerst een oogschaduwprimer. Technisch gezien is het een stap extra, maar het zorgt wel dat je in de loop van de dag niet hoeft bij te werken. Breng de primer aan voor je aan de rest van je oogmake-up begint: die vult niet alleen de poriën en de lijntjes rond de ogen voor een egale basis, maar absorbeert ook de natuurlijke oliën op de huid zodat je make-up niet zal vervagen of uitlopen.

(nummer 2 op de foto onderaan) Morphe, Eyelid Primer, 10,90 euro, bij ICI PARIS XL.

3. Droge druppels

De grootste uitdaging van een DIY- manicure? Niet netjes lakken. Wél: braaf wachten tot die nagels droog zijn alvorens de handen weer uit de mouwen te steken. Goed nieuws, want dankzij dry drops wordt die wachttijd danig ingekort. Na het lakken een druppeltje op de nagel aanbrengen, en na amper een minuutje zijn die nagels helemaal droog.

(nummer 3 op de foto onderaan) OPI, Drip Dry, 21,90 euro, bij April.

4. Sleeping beauty

Het begrip ‘schoonheidsslaapje’ krijgt een diepere betekenis dankzij de zijden kussensloop. Zijde is extreem zacht en glad, waardoor er minimale wrijving is tussen je huid en de stof. Het resultaat: minder pluis, afgebroken haren (op lange termijn zelfs minder rimpels) en vooral minder tijd nodig ’s morgens om de boel te herstellen. Bonuspunten: zijde is niet zo absorberend als katoen, waardoor ook de vochtbalans van je huid en haren beter op peil blijft.

(nummer 4 op de foto onderaan) Slip, Silk Queen kussensloop, 99 euro, bij de Bijenkorf.

Quote Met een metalen wimperkrul­ler krijg je het beste resultaat.

5. Instant volume

Een paardenstaart is het favoriete ochtendkapsel van velen: snel, elegant en makkelijk. Helaas ziet die er - als je niet gezegend bent met Hollywoodhaar (of laten we eerlijk zijn: extensions) vaak nogal zielig uit. De oplossing? Valsspelen met een volumizer. Maak een staart op de gewenste hoogte en verdeel ’m vervolgens in twee delen. Klem de volumizer ertussenin, laat de bovenste helft naar beneden, et voilà!

(nummer 5 op de foto onderaan) Invisibobble, Volumizer, 5,95 euro, bij invisibobble.com.

6. Krullenhulp

Haal letterlijk het maximum uit je wimpers door eerst een ‘lash curler’ te gebruiken. Ze zien eruit als minimarteltuigjes, maar ze geven je wimpers naast extra krul ook een mooie lift voor een wakkere en zwoele blik (en ze doen echt geen pijn, beloofd!). Gedaan met ettelijke laagjes mascara, één keer knijpen en klaar. Kies een metalen wimperkruller voor het beste resultaat, en vergeet niet regelmatig het ‘kussentje’ te vervangen.



(nummer 6 op de foto onderaan) Nars, Wimperkruller, 23 euro, bij Parfuma.

7. Spons erover

De snelste en meest onfeilbare om foundation mooi aan te brengen is en blijft een sponsje. Breng je foundation aan in stipjes over je gelaat, en ‘stempel’ het vervolgens allemaal mooi in de huid. Geen strepen, geen opvallend kleurverschil en altijd precies de juiste hoeveelheid.



(nummer 7 op de foto onderaan) Beauty blender, The Original, 18,50 euro bij ICI PARIS XL.

Volledig scherm © RV

