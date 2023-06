Rauwe lever en elke dag steak om af te vallen: is het leeuwendieet terecht populair? Diëtiste reageert

“Ik werd al kip of vleermuis genoemd.” Katrien (55) schaamt zich voor haar grote schaamlip­pen

“Na vijf maanden zei mijn vriend: ‘Hallo, zulke grote schaamlippen heb ik nog nooit gezien.” Katrien (55) worstelt al heel haar leven met een complex over haar vulva. Een klacht die gynaecoloog Gilbert Donders zéér vaak hoort. Hij licht toe of ‘de perfecte vagina’ bestaat en wanneer een schaamlipcorrectie nuttig is. “Dit zou geen stukken van mensen mogen kosten.”