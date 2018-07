Ralph Lauren doet mohair in de ban MV

30 juli 2018

09u02

Bron: NY Post 0 Nina Na zo'n 300 merken en winkelketens, waaronder H&M, Zara, Gap en Diane von Furstenberg, stopt nu ook Ralph Lauren met de verkoop van mohair.

De ontwerper werd onder druk gezet door een dierenrechtenorganisatie en besloot mohair niet langer te gebruiken in zijn producten, dat schrijft The New York Post.

the People for the Ethical Treatment of Animals, zorgde er in het verleden al voor dat verschillende merken en designers niet meer met mohair, wat van angora geiten komt, zouden werken. Ze brachten in mei een rapport uit dat de dieren uit Zuid-Afrika mishandeld werden.

"Omdat er geen goede dierenwelzijn standaard bestaat voor de dieren waarvan mohair komt, nemen we het niet langer op in ons productieproces," stelt een woordvoerder van Ralph Lauren in een mededeling.