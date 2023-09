Radiostem Wim Oosterlinck over alcohol, vrijen op de VRT en het vaderschap: “Ik heb één enorm irritante eigenschap”

Portefeuil­le of gsm in je trouwkos­tuum? Dit zijn de regels. “Een bruid loopt toch ook niet met een handtas rond?”

De aandachtige kijker stoorde zich tijdens de eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ aan een ‘onvergeeflijke kledingblunder’. In de strakke kostuumbroek van Brecht prijken zijn telefoon en een bos sleutels. Maar wat moet je dan wel met die spullen aanvangen? We vroegen het aan experts in (trouw)kostuumetiquette. “Het is nóg meer taboe om een portefeuille in de achterzak te stoppen.”