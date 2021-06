Radiomaker en schrijver Tom De Cock over zijn grote liefde voor zijn geadopteerde dochter: “Ergens in mij moeten toch een paar eierstokken verstopt zitten”

“Mijn verhaal ging over de duivel die neerdaalde op aarde bij een familie in Zuid-Frankrijk. Ik weigerde in die tijd te lachen en mijn mailadres was satan@skynet.be." Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: radiomaker en schrijver Tom De Cock. Tom schreef al op zijn zestiende een boek over de duivel, waar hij toen 10.000 euro mee verdiende. “Maar het kwam weer goed met mij, nu heb ik een normaal emailadres”, lacht hij. Bovendien is hij trotse papa van adoptiedochter Jasmijn, en verlangen hij en zijn man naar nog meer kinderen in de toekomst.