QUIZ. ‘Was je haar elke dag’ en ‘smeer tandpasta op puisten’. Kloppen deze beautymythes? Test hier je kennis

“Mijn voeten zien er wansmake­lijk uit.” Caroline heeft in de zomer last van eczeem. Dermato­loog geeft oplossin­gen

“Ik lig aan het zwembad met voeten vol pleisters en wondjes. Ze zien ook nog eens rood. Dat is niet mooi.” Caroline (53) heeft eczeem op haar voeten. In gesloten schoenen waar ze ook in zweet, kan ze het krabben moeilijk laten. ‘Blaasjeseczeem' komt net iets meer op de handen dan op de voeten voor. Mensen die last hebben van eczeem elders op het lichaam lopen meer kans. Dermatoloog Griet Voet legt uit wat je precies kan doen. “De klachten kunnen plots optreden en er kunnen opstoten zijn.”

14 juli