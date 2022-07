QUIZ. ‘Roken geeft een lelijke huid’ en ‘smeer tandpasta op puisten’. Kloppen deze beautymythes? Test je kennis

"Omdat ik geen puisten wou, hebben we gewacht met een tweede kindje" Marie werd jarenlang geteisterd door acne, dermato­loog Ingrid geeft advies

“Ik zie me nog zitten als jong meisje in de praktijk van mijn huisarts. Mijn mama aan mijn zijde, en ik die tranen met tuiten aan het huilen was. De enige remedie die de dokter voorstelde: geduld hebben.” Sinds haar puberteit voert Marie (41) een dagelijkse strijd tegen acne. Ook als volwassene ging ze eronder gebukt. In onze reeks ‘Mijn huid, mijn canvas’ vertelt ze hoe de pukkels heel wat van haar levensbelangrijke beslissingen beïnvloedden. Dermatoloog Ingrid Van Riet legt uit hoe je acne kunt behandelen.

25 augustus