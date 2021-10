Quinten keert steeds stiekem terug naar ‘soulmate’ Imke: “Seks met haar is spectaculairder dan een trio”

Moe zijn is modieus: je wallen mogen gezien worden

21 oktober Goed nieuws voor de strijders onder ons die functioneren na slechts enkele uurtjes nachtrust: zij hoeven voortaan hun wallen niet meer te verstoppen. Een uitgeputte look is helemaal hip momenteel, en dat hebben we onder meer te danken aan Netflix-serie ‘Squid Game’. Op TikTok nemen ze die trend héél serieus: op het platform circuleren filmpjes van Gen Z’ers die wallen bijtekenen in plaats van ze weg te werken.