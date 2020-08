Quarantainemama Thaïs Vanderheyden tekent nu ook voor NINA: “Mijn mama leerde me: hoe hard het ook tegenzit, blijf lachen”

Nina Wat een mama doet als ze haar kinderen even beu is? Zich verstoppen in bad met een glas wijn en zo stil mogelijk blijven liggen. Illustratrice Thaïs Vanderheyden (44) kreeg volwassenen aan het lachen met haar quarantainetekeningen. Vanaf deze week doet ze dat ook in Nina Magazine. Humor hielp haar in een bikkelhard leven. "De dagen voor mama stierf, lagen we te krullen van het lachen. Wenen kan je achteraf nog."

Bob (12), de oudste zoon van Thaïs Vanderheyden, start in het eerste middelbaar en hij moet nog schoolspullen hebben. Pas als dat lijstje is afgevinkt, kan Thaïs rustig praten, op haar terras in Brasschaat, haar favoriete plek. Er zijn nog drie kinderen: Morris (10), Pepa en Colette (beiden 5). "Bob begint te puberen, maar op een heel grappige manier nog. Hij switcht van superemotioneel naar aanhankelijk naar totaal ongeïnteresseerd. Hij moet er zelf om lachen. Morris is een suikermannetje, te goed voor deze wereld.

De meisjes gaan naar de derde kleuterklas. Toen ik hoorde dat ik zwanger was van een tweeling, heb ik weken in totale shock geleefd. Ik was bijna 40 en wilde géén vier kinderen. Ik dacht dat ik dat niet zou aankunnen, maar uiteindelijk was het no big deal. Ik heb veel meer van de tweeling genoten dan toen mijn oudste nog baby was. Toen stond ik voor het minste op de spoed, was doodzenuwachtig om iets fout te doen."

De 'Spiekpietjes' waren sprookjesfiguren voor mij, maar in Nederland, waar ze mijn boeken ook willen uitbrengen, ligt dat gevoeliger Thaïs Vanderheyden

Thaïs juicht dat de scholen dinsdag normaal starten. Dan is haar huis - haar vaste werkplek - weer leeg en komt er structuur in de werkdagen. "Ik mis het om met een uitgekiend plan aan de dag te beginnen. Ik kan echt gelukkig worden door aan mijn tekentafel te zitten. In de grote vakantie zet ik mijn werk altijd wel op een lager pitje, maar nu heb ik een half jaar niets fatsoenlijks kunnen verrichten. Gelukkig had ik al aan de 'Spiekpietjes' gewerkt voor de lockdown. De laatste tekening was klaar op 15 maart. Ik zat dus redelijk comfortabel voor de najaarstitels."

Thaïs is kunsthistorica, maar tekent en schrijft kinderboeken zoals 'Kleine Kapitein' - naar Kapitein Winokio - en de 'Spiekpietjes'-reeks, zwarte pieten die zich in huis verstoppen om te kijken of de kindjes braaf zijn. Die boeken hadden een update nodig en er kwamen roetpietjes met minder zwarte haren, blankepietjes en meisjespietjes. "Ik vond eerst niet dat ik er iets aan moest veranderen. De 'Spiekpietjes' waren sprookjesfiguren voor mij, maar in Nederland, waar ze mijn boeken ook willen uitbrengen, ligt dat gevoeliger. Het is goed dat die discussie woedt, maar ik wil er wel over waken dat we het kinderfeest niet verknoeien."

Néé, ik drink niet de hele dag door (lacht). Maar de frustraties, de coronakilo's, rondlopen in een tutu omdat de meisjes mijn outfit hadden gekozen: dat is wél uit mijn leven gegrepen. Thaïs Vanderheyden

Overal hetzelfde

Op één van de vele hectische ochtenden de voorbije maanden is 'Quarantainemama' geboren, toen Thaïs mee aanschoof bij haar tweeling aan hun kindertafeltje. "Terwijl zij aan het schilderen waren, begon ik te tekenen. Het werd een mama met een glas wijn in de hand - ik dus. Toen iedereen massaal wc-papier ging hamsteren, heb ik een halve kar vol wijnflessen gevuld. Mijn man zei: 'Ge weet maar nooit dat wij hier maanden met ons twee opgesloten moeten zitten. Pak genoeg wijn mee!' Mijn vriendinnen vonden die prent fantastisch. Uiteindelijk is de quarantainemama blijven drinken... De tekeningen zijn absoluut autobiografisch, maar ik drink niet een hele dag door wijn. Tom en ik hebben afgesproken dat dat pas mag na vijf uur in de namiddag." (lacht)

"'Quarantainemama' loopt niet helemaal parallel met mijn wereld, maar er zijn véél overeenkomsten: de frustraties, de coronakilo's, de vele keren dat hier 'mamaaa' wordt geroepen... En ik heb ook in een tutu rondgelopen omdat de meisjes mijn outfit mochten kiezen." De prenten gingen de wereld rond, bereikten Hollywood-mama's en Thaïs moest interviews geven aan Indiase kranten en Braziliaanse magazines. "Alle mama's en papa's ter wereld zijn in se hetzelfde: ze zijn de zoektocht naar een evenwicht tussen gezin en werk beu. Proberen hun kop boven water te houden. Iedereen ploetert. Mijn venster op de wereld is vooral Instagram, met graatmagere dames die flaneren op Ibiza naast een prachtig gekleed kind. Everything looks so perfect. Vergeet het. De imperfectie, dát maakt het herkenbaar."

Nooit panikeren

Dankzij corona opende een nieuwe deur die Thaïs zelf lang gesloten hield: tekenen voor volwassenen. Zo gaat het eigenlijk al haar hele leven: uit slechte situaties komt uiteindelijk iets goeds. "Ik kan deze hele crisis bijzonder goed relativeren. Dit virus vloert niet iedereen, hé. En de dood, die is inherent aan het leven. Papa is gestorven in 1981, hij was 39. Hij pleegde zelfmoord na een depressie. Mijn broer Stanislas is gestorven in 1991, hij was 17 en verongelukte op de fiets. Ik reed naast hem toen hij aangereden werd en tegen een telefoonpaal botste. Mama stierf in 1997, ze was 53 en had kanker. Ik was 21 toen mijn gezin 'op' was, weg."

Ze zegt het zomaar. Het is slikken. "Ik ben actief op zoek moeten gaan naar mijn plek in de wereld, naar mijn geluk. Ik had geen papa of mama aan wie ik kon vragen of ik goed bezig was. Ik heb geleerd dat ik mijn mond moest opentrekken en veerkrachtig moest zijn. Daarin had ik één goed voorbeeld: mijn moeder. Ze is vroeg weduwe geworden, verloor haar zoon, maar nooit zag ik haar panikeren. Ze is erin geslaagd naast verdriet ook veel vreugde en plezier te brengen in de dingen.

Er waren feestjes die ik miste omdat ik mijn zaterdagavond met mama wilde doorbrengen Thaïs Vanderheyden

Mama hield van muziek en had een mooie collectie jazzplaten waar ik met haar naar luisterde. Ze kon ook lekkere gin-fizz maken. Er waren feestjes die ik miste omdat ik mijn zaterdagavond met mama wilde doorbrengen. En we konden samen heel hard lachen. Tot aan haar dood zelfs. Die laatste twee weken lagen we soms te krullen van het lachen terwijl ze aan de morfinepomp lag. Wenen kon ik achteraf nog. We roddelden dan over vriendinnen, dronken champagne, maar nooit hebben we over haar eigen dood gepraat - ook al wist ze dat ze ging, en ik ook. 'We gaan niet treuren', zei ze dan."

Nest kwijt

"Ik ben altijd heel creatief geweest - mama had thuis een atelier en ik mocht op de muren tekenen - maar toen ze stierf, heb ik lang geen blad aangeraakt. Ik was mijn nest kwijt. Ik weet nog dat ik dacht dat ik het niet zou overleven. Ik had heel weinig ambitie. Creativiteit wordt gefnuikt door stress en verdriet."

Het heeft volgens Thaïs 7 à 8 jaar geduurd om te aanvaarden wat haar overkomen was. "Tot ik een parabel las van een man die op zoek was naar een schat, maar op zijn parcours veel tegenslagen kent en mensen verliest. Aan het einde komt hij erop uit dat al het slechte wat is gebeurd hem leidt naar het vinden van geluk, de schat dus. Ik had daar een enorm aha-moment. Toen heb ik gezegd: kom Thaïs, niet aanmodderen! Ik ben in Antwerpen schilderstechnieken gaan studeren. Ik vond het zalig om in de stad te verdwijnen."

Vandaag is ze een contente en gelukkige vrouw, zegt ze, met een prachtig gezin. "Mijn man zegt nu soms: 'Je moet eens rond je kijken. Zoveel nest dat je nu hebt.' Ik zit altijd wel te zeggen dat ik blij zal zijn als de kinderen terug naar school gaan, maar verdorie, als ze weg zijn, loop ik hier ook maar wat te ijsberen. Al kan ik mijn glas wijn dan wel rustig uitdrinken, natuurlijk." (lacht)

Lees ook:

Vlaamse illustratrices kennen wereldwijd succes: “We ploeteren nu allemaal. Dat zien, doet mensen deugd” (+)

Hollywoodsterren in de ban van Vlaamse illustratrice: “Mijn coronatekeningen worden overal ter wereld opgepikt” (+)