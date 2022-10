Q-presentator Maarten Vancoillie beantwoordt eerlijk 11 stoute vragen. “Ik ween nogal gemakkelijk”

Lijkt je partner plots minder geïnteres­seerd? Misschien is hij of zij wel aan ‘quiet dumping’ aan het doen

Plots voel je dat er iets loos is in je relatie: jullie hebben minder seks, je krijg minder berichtjes, gedaan met de spontane uitjes en open gesprekken. Misschien is je partner wel aan ‘quiet dumping’ aan het doen. Relatietherapeut Sarah Hertens verklaart het fenomeen, legt uit wat je kan doen en of er nog een weg terug is eens je zo’n koude behandeling krijgt van je geliefde. “Waarom heb je zelf niet de ballen om het gesprek aan te gaan?”

