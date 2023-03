Q-dj Matthias Vandenbulcke is happy single, meestal. “Als ik dronken ben, zwier ik mijn kleren uit”

Werkt als botox maar zonder injecties: is ingrediënt ‘EGF’ in skincare terecht gehypet? 2 experten reageren

Onze huidverzorgingsroutine lijkt nooit helemaal af. Tegenwoordig nieuw in de beautycase: producten met EGF of ‘epidermale groeifactoren’, het anti-aging ingrediënt dat je zou móéten proberen voor je je aan botox waagt, klinkt het online. Is het echt zo veelbelovend? We vragen het aan een dermatoloog en cosmetica-expert.