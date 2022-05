Q-dj Jolien Roets over waarom ze haar zoontje online afschermt. “Ik ben Michael Jackson niet, maar ik wil controle”

Bijna helft van de Vlamingen stoort zich aan hun partner in de auto: “Als ik wil helpen, raakt ze gefrus­treerd”

“Moet je nu echt zo vloeken?” Of: “Rijd eens wat rustiger!” Een autorit met je partner levert soms de nodige discussies op. Maar liefst vier op de tien Vlamingen storen zich aan het rijgedrag van hun wederhelft, zo blijkt uit onderzoek. Opvallend is dat vooral vrouwen zich ergeren. Jirina (27) en Glenn (29) en Jana (29) en Jasper (32) delen hun frustraties in de auto.

12 mei