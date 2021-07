Pure nostalgie: Monki brengt kledingcollectie uit voor fans van My Little Pony

Wie opgegroeid is in de jaren negentig kent de ‘My Little Pony’-pop nog wel. Ze was pastelkleurig en had synthetische manen die je kon kammen. Er werden zelfs tekenfilms en een series over gemaakt. Nu maakt de kleine pony opnieuw een comeback, nota bene in de modewereld: kledingmerk Monki brengt een collectie uit die gebaseerd is op het figuurtje.