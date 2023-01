Puistjes uitknijpen: voor Marie Verhulst én veel Belgen een guilty pleasure. Waarom houden we er zo van?

In de voorbije aflevering van ‘De Verhulstjes’ stort Marie Verhulst zich dolgelukkig op een puistje van Viktor. Zó gek is dat niet: genoeg populaire video’s op sociale media waarin mee-eters, puistjes of zelfs ingegroeide haren aan hun einde komen. Waarom genieten sommigen van ons zo van een pukkel uit te knijpen?

We beseffen meestal dat het geen goed idee is en toch doen we het wel graag: een puistje uitknijpen. Maar ook ‘vieze’ filmpjes waarin iemand dat doet bij anderen vinden we erg fascinerend. Hoezo?

Hallo, dopamine

Het maakt je in eerste instantie gelukkig. Ja, je leest het goed. Als we bij onszelf of anderen een puistje uitknijpen en het vieze goedje ons lichaam zien verlaten, komt het gelukshormoon dopamine vrij. Op die manier ‘zorgen’ we immers voor onszelf of voor anderen, vertelt psychologe Roseann Capanna-Hodge aan het Amerikaanse magazine PopSugar. In Men’s Health zegt socioloog Marc LaFrance dat we de handeling zelfs instinctief doen.

Quote Het is zoiets als kijken naar een op hol geslagen trein. psychologe Roseann Capanna-Hodge

Ook de filmpjes doen ons die rush aan dopamine voelen. Daarom kunnen we er onze ogen niet van afhouden. “Het is als kijken naar een op hol geslagen trein”, zegt Capanna-Hodge. Plus, ze kunnen je helpen als je je onzeker voelt door je acne, vertelt psychotherapeute Amy Morin aan PopSugar. “Ze doen je beseffen dat jij lang niet de enige bent die last heeft van puistjes. En de wetenschap dat je je eigen huid er niet mee schaadt, maakt kijken des te leuker. De meeste mensen die bij zichzelf een puistje uitknijpen, voelen zich achteraf vaak schuldig, omdat ze weten dat het tot littekens kan leiden. Video’s nemen dat schuldgevoel weg.”

Het favoriete puistenkanaal van Marie Verhulst

Marie Verhulst noemt de video’s van ene Dr. Pimple Popper. Het is de alias van dermatologe Sandra Lee: op het videoplatform TikTok heeft ze meer dan 16 miljoen volgers, op Instagram 4,5 miljoen. Sommige mensen, zoals Marie Verhulst, smullen van de filmpjes, terwijl Ellen, de vrouw van Gert, er naar eigen zeggen van walgt.

Volgens psychotherapeute Morin is dat logisch. Brits onderzoek zegt dat onze afkeer voor vieze dingen een verdedigingsmechanisme is tegen het oplopen van infecties. Maar elk brein is anders en wordt op een andere manier getriggerd, zegt Morin. Veel hangt af van onze persoonlijkheid en levenservaringen. “De een wordt gelukkig van iemand die puistjes uitknijpt, de ander van sport of een romantische film.”

Hoe ‘leuk’ het ook is, slim is het niet, zegt dermatoloog. Tenzij je het ánders doet

Volledig scherm Dermatoloog Thomas Maselis. © Photo News

Kijken naar zulke video’s mag, maar het zelf doen is toch nog iets anders. “Puistjes uitknijpen is bijna altijd een slecht idee”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Acne is een ontsteking van de talgkliertjes. Die produceren huidsmeer, wat ervoor zorgt dat onze huid gehydrateerd blijft. Maar ze vallen snel ten prooi aan bacteriën, zeker bij overproductie zoals in de puberteit, bijvoorbeeld. Als de huidsmeer er niet op tijd uit raakt, zwellen de talgklieren op, wat uiteindelijk een ontsteking veroorzaakt”, legt Maselis uit.

Wat gebeurt er als je op een puistje duwt? “Je hebt één kans op twee dat de smeer er langs de uitgang uit vliegt. Maar je hebt evenveel kans dat de puist langs binnen openbreekt. Dan zit je met die infectie onder je huid en over twee à drie weken een rode, ontstoken plek”, zegt de dermatoloog.

Quote Ontsmet de puist eerst goed en haal je naaldje door wat vuur. Maak daarna een klein gaatje en duw daarlangs heel langzaam de etter eruit. Dermatoloog Thomas Maselis

Daarom raadt hij een puist uitknijpen af. Een nog niet ontstoken open porie voorzichtig uitknijpen, zodat de overtollige huidsmeer eruit kan, is dan weer minder schadelijk, zegt Maselis. En een kleine opening maken in een puist met een naaldje mag ook. “Ontsmet de puist eerst goed en haal je naaldje door wat vuur. Maak daarna een klein gaatje en duw daarlangs heel langzaam de etter eruit. Zo kan het in theorie wel”, zegt de dermatoloog.

“Maar onthoud vooral: als je al met een ontsteking zit, een puist dus, dan duw je daar best níét op.” Als je er te veel aan pruts, maak je het alleen maar erger. “Je kan dan last krijgen van ‘prutsacne’, ook wel acne factitia genoemd.”

