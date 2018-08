Puistjes op je rug: dit zijn de grootste boosdoeners (en zo raak je ervan af) Nele Annemans

28 augustus 2018

16u05

Bron: Well+Good, Women's Health 0 Nina Hoewel het bloteruggenweer ons Belgenlandje inmiddels verlaten heeft, zijn puistjes op je rug altijd een doorn in het oog. Gelukkig is bacne met een kleine aanpassingen in je wasroutine makkelijk te voorkomen. Hier ontdek je alvast de belangrijkste boosdoeners en hoe je van het ontsierende euvel afraakt.

Boosdoener 1: je conditioner

Helaas, je favoriete haarproduct kan weleens de schuldige zijn van die vervelende puistjes op je rug. Als je je conditioner uitspoelt, loopt de olie van je haar en conditioner namelijk over je rug waardoor je poriën kunnen verstoppen. Wikkel je haar in een handdoek zodra je je conditioner uitwast, en spoel je nog eens helemaal af zodat er geen residu meer overblijft op je rug.

Boosdoener 2: je sportbeha

Sportbeha's zijn o zo onmisbaar en ondersteunend voor je twee beste vriendinnen, maar ze vangen ook veel zweet op waardoor bacteriën en olie je poriën kunnen verstoppen. Een te strakke beha kan dan weer leiden tot wrijving en irritatie, ook gekende oorzaken van bacne. De oplossing? Investeer in een goed passende en ademende sportbeha zodat acne geen kans krijgt op je rug.

Boosdoener 3: vuile douchetools

Natte douchesponsen of washandjes zijn een broeihaard van bacteriën en dus ook een belangrijke oorzaak van bacne. Vervang je douchesponsen om de paar weken en gebruik je washandje geen twee keer na elkaar. Wat nog beter is? Gebruik helemaal geen douchetools om je te wassen. Dat bespaart niet alleen geld en wasbeurten, maar ook je huid zal je er dankbaar voor zijn.

Boosdoener 4: hormonale veranderingen

Vlak voor je menstruatie gaat het progesteron- en testosteronniveau in je lichaam omhoog, dat je acne danig kan verergeren. Bespreek met je gynaecoloog of je kan veranderen van anticonceptie als je veel last hebt van acne.

Boosdoener 5: je exfolieert te veel

Natuurlijk helpt je huid exfoliëren om dode huidcellen te verwijderen en puistjes te voorkomen, maar als je je huid te veel exfolieert krijg je het tegenovergestelde effect. Door te hard te scrubben raakt je huid namelijk makkelijker geïrriteerd waardoor pukkeltjes sneller de kop opsteken. Ook hier geldt dus: less is more. Beperk het scrubben tot twee keer per week en hydrateer je huid na elke douchebeurt met een niet-comedogene moisturizer.

Boosdoener 6: je hebt hard water

Het klinkt misschien een beetje vreemd en verwend, maar eigenlijk heeft Cameron Diaz een erg goede reden waarom ze haar huid alleen met Evian-water wast. Leidingwater is namelijk niet zo goed voor je huid. En hoe harder je water, hoe slechter. Een waterfilter kan helpen het euvel én je acne te voorkomen.