Puistjes, droge huid of dikke wallen: vliegen doet je huid geen deugd. “Smeer slim, niet met een zware crème”

Je stapt van het vliegtuig en denkt: yes, vakantie. Maar je huid is net iets minder in de wolken, want de lucht in een vliegtuig zorgt immers voor een gezwollen gevoel en uitdroging. Wie zich opmaakt voor een verre reis, verwent zijn velletje maar best, voor, tijdens en na de vlucht. Beautyredactrice Sophie legt uit hoe je dat doet. “Anders heb je misschien tot zelfs dagen later nog last.”

Wie na een vlucht eens in de spiegel keek, zag het al: wallen en een droge huid. “Dat je huid droog en trekkerig aanvoelt na een (lange) vliegreis is helemaal geen toeval”, legt beautyredactrice Sophie uit. “Het vochtgehalte van de lucht in een vliegtuig is namelijk veel lager dan aan de grond.”

Je huid is net een kopje thee

Bovendien draait ook de airco op volle toeren in het vliegtuig. “Die verhoogde luchtsnelheid maakt dat vocht in de huid makkelijker verdampt. Vergelijk het met blazen in een kopje thee: dat zorgt ervoor dat de warme drank sneller verdampt en afkoelt. Dat gebeurt ook met de huid. Door die extra verdamping kan de huid droger aanvoelen”, gaat Sophie verder.

“Sommige mensen krijgen ook meer puistjes door de vliegtuiglucht: de huid kan als reactie op die droogte meer talg gaan aanmaken en dat overtollig serum kan onzuiverheden veroorzaken. Tot slot kunnen ook veranderingen in de atmosfeer, slaaptekort, onhygiënische vliegtuigstoelen en een verstoord bioritme huidprobleempjes veroorzaken.” Op korte vluchten zal je daar meestal niet veel hinder van ondervinden, maar bij lange vluchten kan je huid snel droog gaan aanvoelen, soms heb je er zelfs de dagen nadien nog last van. Tenzij je volgende tips opvolgt, natuurlijk.

Hoe pak ik de ‘flight face’ aan?

Een goed begin is het halve werk. Pamper je huid nog voor je het vliegtuig opstapt. Sophie: “Ik zou de huid sowieso goed verzorgen en hydrateren, zowel voordien als in de lucht. Op die manier heeft je huid niet alleen een goede reserve, maar ga je ook het vochtverlies tijdens de vlucht tegen.” De avond voordien is het dus een goed plan om te kiezen voor een hydraterend gezichtsmasker, samen met een hydraterende nachtcrème.

En dan eenmaal in de lucht: even een hydraterend maskertje aanbrengen? “Als je je niet snel geneert, is een sheetmasker voor onderweg zeker leuk. Anders zou ik vooral slim smeren. Kies niet per se een zware crème: die laat vaak een vettig laagje na en smeert moeilijk in, waardoor je hem nog lang op je gezicht ziet liggen. Ga liever voor een luchtige formule met de juiste ingrediënten.”

Hyaluronzuur bijvoorbeeld. “Dat houdt supergoed vocht vast en gaat zo het trekkerig gevoel tegen. Antioxidanten zoals vitamine C en E neutraliseren dan weer de vervuilde cabinelucht. Voor je lippen is een product op basis van karitéboter of olie ideaal: die leggen een beschermend laagje waardoor het vocht niet kan verdampen.”

Volledig scherm © Getty Images

Goed eten, drinken én bewegen

Niet verwonderlijk, maar zorg ervoor dat je ook voldoende water drinkt om gehydrateerd te blijven. Vermijd alcohol, want dat zal je huid uitdrogen. Net als zoute chips of nootjes: zoute voedingsmiddelen zorgen dat je meer water vasthoudt en dus meer gezwollen raakt in het gezicht.

Tijdens de vlucht kan je ook de lymfedrainage in je gezicht stimuleren en zo wallen tegengaan. Hoe je dat doet? Beweeg nu en dan met je gezicht door eens boos te kijken, de duckface te proberen of net stralend te lachen. Verwen jezelf ook met een lichte gezichtsmassage, vooral rond de ogen.

Wat geldt voor je gelaat, geldt natuurlijk voor je hele lichaam, voegt Sophie nog toe. “Je kunt ook droge plekjes op je lichaam insmeren met een bodylotion, maar die zijn vaak wat groter en moeilijker om mee te nemen op het vliegtuig door de reisrestricties. Plus, het ziet er natuurlijk een beetje gek uit.” Hieronder tipt ze in elk geval de beste producten voor hoog in de lucht.

