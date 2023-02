‘Pubertaal’ evolueert pijlsnel: 32 woorden die je moet kennen. “Da’s niet kaulo, wel cringe”

Is de tribal tattoo terug van weggeweest? Dit zijn de 6 populair­ste tattoo designs voor 2023

Je hebt ze of niet. Misschien wil je er of niet: tatoeages. Ze sieren ons lichaam of dragen een belangrijke boodschap of herinnering met zich mee. Maar welke designs zijn tegenwoordig het populairst? Van geometrische vormen en tijdloze bloemen tot portretten en de comeback van de tribal tattoos. Drie Belgische tattoo-artists verklappen zes soorten ontwerpen die je in 2023 overal zal zien.

26 januari