Psycholoog over hoe je mentaal sterk blijft bij oorlogsnieuws. “Als je níks leest, voel je je ook machteloos”

Controver­siële maagdelijk­heids­tests gaan viraal op sociale media. Experts: “Ze zijn de reinste onzin”

Filmpjes over maagdelijkheidstesten scoren miljoenen views op sociale media. Het resultaat ervan is vaak van levensbelang voor de vrouw in kwestie. Ook in ons land zijn zulke maagdelijkheidstesten nog legaal. Maar kan dat wel, met één blik op de vulva bepalen of iemand nog maagd is of niet? Experts verhelderen wat er precies met het maagdenvlies gebeurt als je voor het eerst vrijt.

27 september