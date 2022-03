Psycholoog legt uit hoe je actua-angst en doemscrollen vermijdt in deze tijden

Wat als je in de menopauze toch nog plots menstru­eert? Gynaeco­loog verklaart ‘flash period’

Het was een opvallende scène in ‘And Just Like That’, de opvolger van ‘Sex and the City’. De immer voorbereide Charlotte (57) krijgt in haar menopauze toch nog een ‘flash period’: een onverwachte, nogal heftige menstruatie. Gynaecoloog Wilfried Gyselaers legt uit waarom je als vrouw zo’n ‘flash period’ kan krijgen en of je dan ook weer vruchtbaar bent. “Aan de menopauze gaan twee fases vooraf.”

