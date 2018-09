Zorgt scrollen op apps ervoor dat je 's nachts wakker ligt? Zo stop je Margo Verhasselt

13 september 2018

16u57

Bron: Well + Good 0 Psycho Het is 3 uur 's nachts en ik kan niet slapen. Ook al weet ik beter, ik kan het niet helpen: ik neem mijn gsm vast en klik enkele apps open. Instagram, Facebook, Twitter. Instagram, Facebook. Instagram opnieuw. Is er iemand wakker? Appsturbating kan ervoor zorgen dat we minder goed slapen, maar wat is het juist?

Ik leg mijn gsm opnieuw neer en geniet 2 seconden van dat voldaan gevoel. Tot het voorbij is en ik klaarwakker naar mijn plafond gaap. Oh, die ongenadige vicieuze cirkel waarin je belandt wanneer je op je telefoon kijkt. Mocht die nu doorbroken worden wanneer je gewoon even door Instagram scrolde. Maar helaas.

De term 'Appsturbating' werd voor dit fenomeen in het leven geroepen. Het betekent evenveel als een app drie of vier keer na elkaar openen. Het gebeurt wanneer je op de trein zit, aan het koffieapparaat staat, tijdens een reclameblok op televisie, of in mijn geval wanneer ik in bed lig.

Maar waarom doen we het?

Is het omdat we de constante nood hebben om geëntertaind te worden? Of hebben we écht een ziekelijke obsessie met hoe de planning van de trouw van de nicht van jouw lief erop vooruit gaat? Och, het zou zelfs kunnen dat we stiekem niet willen dat iemand plezier maakt zonder ons.

Volgens Larry D. Rosen, co-auteur van The Distracted Mind en auteur van IDisorder: Understanding Our Obsession With Technology and Overcoming its Hold On Us, zit onze verslaving ingebakken door angst. "We hebben ontdekt dat iemand de onlinewereld bekijkt wanneer angst opbouwt." "Die angst kan gaan van FOMO (fear of missing out, de angst om iets te missen) tot gewoon constant de drang hebben om je meldingen te bekijken, het zorgt voor ongemakkelijke gevoelens."

Ook kan het tot nomophobie lijden. "Nomophobie is een irrationele angst die we hebben over het idee dat we onze gsm niet kunnen gebruiken door een of andere reden, zoals geen bereik of een platte batterij," legt Rosen uit.

Rosen gaat verder en legt uit dat we een tijdelijke voldoening krijgen wanneer we onze apps constant openen. Maar die constante drang om apps te checken is niet gezond. Een drang in onze hersenen wil dat we apps steeds opnieuw bekijken en dat is niet goed. Een studie door de universiteit van Californië uit 2017 toonde aan dat er een link is tussen een slechte nachtrust en laat op de avond je smartphone gebruiken.

Afkicken

Veel mensen beseffen dat het gezonder is om hun smartphone af en toe wat minder aandacht te schenken maar zijn er nog niet in geslaagd om hem echt aan de kant te leggen. Is er een andere manier dan een toestel van 800 euro in de vuilbak smijten?

"Ja! Maar het moet stap voor stap," stelt Rosen. "Begin met je notificaties uit te schakelen, stel daarna een alarm in dat afgaat na 15 minuten. Wanneer het alarm afgaat, mag je de apps bekijken, stel dan opnieuw een alarm in met telkens meer minuten."