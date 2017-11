Zo zie je of iemand liegt, volgens een FBI-agent SV

De eerste persoon die nog nooit een leugentje om bestwil verteld heeft, moeten wij nog tegenkomen. En toch willen we meestal liever de waarheid weten. Maar hoe weet je nu of iemand liegt? FBI-agent Mark Bouton en auteur van het boek 'How to Spot Lies Like the FBI', deelt zijn tips.

Leugenaars ontmaskeren behoort tot het takenpakket van een doorsnee FBI-agent. En dat doen ze meestal door naar de gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal te kijken. Want zelfs de meest doortrapte leugenaar geeft onbewust non-verbale én verbale aanwijzingen wanneer hij of zij aan het liegen is. Maar zelfs wanneer er geen crimineel tegenover je zit, maar een engeltje van een dochter die beweert dat de koekjes vanzelf verdwenen zijn, of een collega wiens trein iédere dag een halfuur vertraging heeft, kunnen zulke aanwijzingen handig zijn.

Aanwijzingen herkennen

"Er zijn heel wat gezichtsuitdrukkingen die geassocieerd worden met iemand die aan het liegen is," aldus Bouton. "Sommige van die gedragingen komen door stress, maar ook chemische en fysieke reacties spelen een rol. Het is in de eerste plaats dan ook vooral belangrijk om te weten hoe de persoon zich normaal gezien gedraagt."

"Je begint best met iemand te observeren terwijl jullie over koetjes en kalfjes praten. Stel onschuldige vragen, en kijk naar de reactie van je gesprekspartner. Misschien heeft hij of zij wel standaard bepaalde tics of gewoontes, die je dus zeker niet met leugens mag gaan associëren," legt Bouton uit. "Pas wanneer je gesprekspartner tics vertoont die niét overeenstemmen met het normale gedrag, kan je concluderen dat er staalhard gelogen wordt."

Dit zijn enkele van de gezichtsuitdrukkingen en tics waar je best voor op je hoede bent:

* Blik schiet alle kanten uit: "Dit is een fysieke reactie omdat hij of zij zich ongemakkelijk voelt, bijvoorbeeld omdat je moeilijke vragen stelt. Dit gedrag zit geworteld in onze oerinstincten: we gaan onbewust op zoek naar een ontsnappingsroute wanneer we ons in zo'n penibele situatie bevinden."

* In sneltempo knipperen: "Normaal gezien knipper je zo'n vijf à zes keer per minuut, of ongeveer om de 10 tot 12 seconden. Wanneer je onder spanning staat, bijvoorbeeld wanneer je het gevoel hebt dat je op een leugen betrapt wordt, gaan we soms wel vijf of zes keer na elkaar knipperen."

* Lang de ogen sluiten: "Wanneer iemand een tweetal seconden de ogen sluit terwijl hij of zij tegen je praat, kan je ervan uitgaan dat er tegen je gelogen wordt. Dit is een soort van verdedigingsmechanisme."

* Naar rechtsboven kijken: "Vraag eens iemand die rechtshandig is of hij of zij iets gezien of meegemaakt heeft. Kijken ze naar linksboven? Dan denken ze oprecht na over hun herinnering van die gebeurtenis. Kijken ze naar rechtsboven? Dan zijn ze iets aan het verzinnen. Let wel op: linkshandigen hebben de omgekeerde neiging."

* Naar rechts kijken: "Wanneer je vraagt of iemand iets gehoord heeft, zullen de ogen automatisch naar het linkeroor draaien, om zich iets te herinneren. Zie je de ogen naar rechts gaan? Dan word je belogen."

* Naar rechtsonder kijken: "Gaan de ogen naar linksonder? Dan probeert iemand zich iets te herinneren van een bepaalde geur, aanraking of sensatie. Gaan de ogen naar rechtsonder? Dan is de fantasie aan het werk."

* Lachen zonder rimpels aan de ogen: "Wanneer je oprecht lacht, wordt de huid rond je ogen samengeknepen."

* Het gezicht aanraken: "Het veelvuldig aanraken van het gezicht is een chemische reactie. Ons gezicht gaat immers onbewust jeuken wanneer we liegen."

* Samengeperste lippen: "Is iemand aan het liegen? Dan worden hun lippen droog. Dat herken je aan het samenpersen van de lippen of het naar binnen zuigen van de wangen."

* Blozen en zweten: "Rode wangen zijn een oncontroleerbare reflex die wordt veroorzaakt door ons lichaam. Eigenlijk is het een reactie op het vrijkomen van adrenaline, veroorzaakt door het liegen. Ook zweetparels op het voorhoofd, de wangen of achteraan in de nek zijn een weggever."

* Hoofdschudden: "Iemand die knikt terwijl hij of zij aan het praten is, vertelt meestal de waarheid. Iemand die echter onbewust hoofdschudt, is waarschijnlijk een leugen aan het vertellen. Het is een automatische reflex van ons lichaam dat de inhoud van wat we zeggen tegenspreekt."