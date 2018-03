Zo word je minder kritisch voor jezelf Goed Gevoel

21 maart 2018

'Ik ben te dik', 'Ik ben niet mooi genoeg', 'Ik kan geen goede presentatie geven' … we zijn niet mals voor onszelf. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, en dit eenvoudig trucje helpt je daarbij.

Hoewel iedereen weleens momenten meemaakt waarop hij of zij twijfelt aan zichzelf (als je dat niet doet: leer het ons!), kan te veel zelfkritiek je in een negatieve spiraal brengen en uiteindelijk zelfs leiden tot angststoornissen en depressies. Met die innerlijke criticus wil Geneen Roth, auteur van het boek ‘This Messy Magnificent Life’ graag komaf maken. ‘Het is moeilijk om helemaal van je innerlijke criticus af te raken, maar het is wel mogelijk om er minder naar te luisteren’, vertelt Roth. Haar advies? ‘Probeer je zelfkritiek te zien als een bazige tante die op zolder staat te roepen terwijl jij beneden staat en niet luistert. Door je kritische stem als iets buiten jezelf te zien en er een dialoog mee te voeren, krijg je meer vat op je gedachten waardoor de impact ervan vermindert. Het goede nieuws? Je hoeft niet per se aan je tante te denken om van je twijfels af te raken, ook je zelfkritiek als een object zoals een donkere wolk zien werkt blijkbaar goed.

En hoewel dit trucje heel eenvoudig klinkt, is het meestal niet zo makkelijk om minder hard te zijn voor jezelf. De eerste stap om je van je tante op zolder los te maken, is dan ook beseffen dat je er een hebt én dat die stem niet representatief is voor alles wat je bent. ‘Het is niet omdat je iets denkt, dat dat ook de waarheid is en invloed heeft op je hele persoon’, vertelt Roth.

De volgende keer dat je merkt dat je twijfelt aan jezelf, onthoud dan dat je niet naar je tante op zolder hoeft te luisteren.