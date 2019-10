Exclusief voor abonnees Zo word je beter in smalltalk: “Doe alsof jullie al vrienden zijn” Timon Van Mechelen

10 oktober 2019

09u50 0 Psycho Wat zeg je tegen een collega die op de trein naast je komt zitten of tegen een oud-klasgenoot in de supermarkt? Sommige mensen zijn er een kei in maar voor velen is dat luchtig over koetjes en kalfjes praten - of smalltalken, zoals dat mooi heet - een lastige opgave. De Nederlandse auteurs Liz Luyben en Iris Posthouwer schreven er het boek Smalltalk Survival over.

Luyben en Posthouwer vroegen honderden mensen wat ze van smalltalk vinden en kregen bijna geen enthousiaste reacties. Ook zelf waren ze geen fan van de inhoudsloze babbeltjes over het weer, de weekendplannen van iemand die hen weinig interesseert of de klassieke gesprekjes over de kinderen. Het is oppervlakkig en vooral vaak ook bijzonder ongemakkelijk vinden veel mensen. Toch bleek uit verschillende onderzoeken dat smalltalk je net gelukkiger kan maken. We houden onszelf dus wel voor dat we er een hekel aan hebben, eigenlijk worden we er blijer van. Alleen moet je het wel goed doen en net daar gaat Smalltalk Survival over. “Smalltalk kan erg boeiend, diepgaand of hilarisch zijn. En daar heb je zelf meer controle over dan je denkt”, schrijven ze in het boek.

Maar hoe begin je nu zelf aan zo’n gesprekje met bijvoorbeeld iemand van op het werk waar je nog nooit mee gesproken hebt of aan de schoolpoort met een andere ouder? Omdat we onbewust bang zijn dat de ander niet op ons zit te wachten en al helemaal niet wil praten, worden we ongemakkelijk stellen Luyben en Posthouwer. Terwijl bewezen is dat het risico daarop bijna nul is. Begin alvast met een positieve houding zeggen de auteurs. “Gedachten als ik haat smalltalk, ik ben er zo slecht in, of maar daar zit niemand op te wachten zijn niet bepaald behulpzaam.”

