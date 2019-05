Zo voorkom je dat je ooit nog iets zegt waar je later spijt van krijgt Nele Annemans

23 mei 2019

10u07

Bron: Marie Claire 0 Psycho Als de gemoederen verhit raken, komen ‘eikel’, ‘kan je nu echt niks’ en ‘nietsnut’ er al eens sneller uit dan je wil. Zeg jij ook vaak iets waar je later spijt van hebt? Met dit trucje maak je daar makkelijk komaf mee.

In het heetst van de strijd is het slechtste wat je kan doen je helemaal laten meeslepen door je emoties en gevoelens van dat moment. Het is als benzine gooien op een vuur. Het maakt de vlam nog erger doordat je boze en agressieve gedachten op de voorgrond blijven en je uiteindelijk iets zegt waar je later spijt van krijgt.

De studie ‘Flies on the Wall Are Less Aggressive’, van professor psychologie Dominik Mischkowski aan de universiteit van Ohio biedt een eenvoudig trucje om die emoties opnieuw onder controle te krijgen waardoor je op een constructieve manier kan discussiëren en geen dingen zegt die je eigenlijk niet meent.

Doe alsof je een vlieg bent

Het trucje gaat als volgt: als iemand je van slag brengt, probeer dan te doen alsof je een vlieg bent die op de muur zit en de situatie vanop een afstand bekijkt. Dat principe staat bekend als zelf-distantiëring. Je gaat hierbij mentaal een stapje achteruit zetten zodat je de situatie los van jezelf kan zien en door de ogen van een externe observator. Door dat te doen hou je je eigen emoties beter onder controle.

Dat bleek ook al uit een andere studie waarbij universiteitsstudenten moesten samenwerken met een medestudent die hen met opzet provoceerde met opmerkingen als “Kijk, dit is de derde keer dat ik het moet uitleggen, kan jij nu echt niet volgen?”. De studenten die gevraagd werden een zelf-distanciërend perspectief in te nemen en dus afstand te nemen van de situatie, werden minder snel boos en reageerden minder agressief dan degenen die hun emoties en gevoelens de vrije loop lieten gaan.

Als je psychologisch afstand neemt van een situatie krijg je immers meer perspectief. Die ellenlange rij in de supermarkt voelt niet meer aan als een persoonlijke boycot, misschien is de chauffeur die je de pas afsneed wel te laat om zijn dochtertje af te halen op school in plaats van een eikel die niet kan rijden, of die collega die vandaag niet te genieten is, heeft het misschien gewoon thuis moeilijk. Potentiële ruzies met vrienden, familie, je partner en zelfs vreemden zullen minder snel escaleren als je de situatie vanop een afstand kan bekijken. En hoe groter de afstand, hoe minder drama.