Zo vier je het best het begin van de herfst volgens je sterrenbeeld Liesbeth De Corte

21 september 2018

14u56

Bron: Elite Daily 0 Psycho Vandaag is het 21 september, en we weten allemaal wat dat betekent: de herfst is officieel begonnen. Vergeet even die regen en stormachtige windvlagen en denk aan de gekleurde bladerdekken, halloweenfeestjes en knetterende haardvuren. Heerlijk, toch? Je kan de start van dit nieuwe seizoen maar beter goed beginnen, en je sterrenbeeld verklapt hoe.

Ram (21 maart - 21 april)

Vrijdagavond spendeer jij het liefst met je lief of beste vrienden, en dat is vanavond niet anders. Integendeel, de kans is groot dat je écht nood hebt aan wat gezelschap. De zon bevindt zich immers in het zevende huis, wat simpelweg wil zeggen dat relaties op dit moment des te belangrijker zijn voor jou.

Stier (22 april - 21 mei)

Stier: de zon staat in het zesde huis, en je weet wat dat wil zeggen (of niet). Je wil je leventje op orde krijgen. Waarschijnlijk ga jij vanavond de deur niet uit, maar doe je flink je best om je to-dolijst af te werken. Tijd om de financiële zaken te regelen, je huis een poetsbeurt te geven of eindelijk die doktersafspraak te maken.

Tweelingen (22 mei - 21 juni)

Goed nieuws: met de zon in het vijfde huis sta je te popelen om naar buiten te trekken. Met vrienden dansen of in een karaokebar de longen uit je lijf zingen, het maakt allemaal niet uit, maar het staat in de sterren geschreven dat je een onvergetelijke avond zult beleven.

Kreeft (22 juni - 23 juli)

Niemand houdt meer van een avondje 'Netflix and chill' dan jij, Kreeft. En deze keer geeft de kosmos je dubbel en dik gelijk. Dus kruip maar onder een dekentje en haal je favoriete serie erbij voor een avondje gezellig bingewatchen.

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Vandaag ben jij de bezige bij van de hoop. Je bent de hele dag druk in de weer en het lijkt wel alsof je meer moet babbelen over koetjes en kalfjes dan anders. 's Avonds heb je de smaak dan ook goed te pakken en doe je niets liever dan bijkletsen én roddelen met je vrienden.

Maagd (23 augustus - 22 september)

Je voelt je kiplekker vandaag en wil gewoon doen waar je zin in hebt. Een lunch op het programma en die frietjes lonken? Dan bestel je ze toch gewoon. Of zin om je in de watten te laten leggen? Dan spring je s' avonds toch lekker binnen bij die spa om de hoek.

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Het is de start van jouw verjaardagsseizoen, beste Weegschaal. Daardoor lijkt het wel alsof de kosmos je een duwtje in de rug geeft om enkel en alleen rekening te houden met jezelf. Had je afgesproken met vrienden, maar heb je meer zin in een bezoekje aan de cinema? Geen probleem, dit is hét moment om alleen aan jezelf te denken en alle plannen om te gooien.

Schorpioen (23 oktober - 21 november)

Jezelf thuis opsluiten en eens vroeg onder de wol kruipen, saai? Helemaal niet. We hebben er allemaal weleens behoefte aan. Vanavond heb jij het ideale excuus, want de zon bevindt zich in je twaalfde huis.

Boogschutter (22 november - 21 december)

Dankzij de positie van de zon heb jij het gevoel dat je alles aankan. "Alles is mogelijk, als je er maar in gelooft", is vandaag jouw leuze. Hét uitgelezen moment om al je dromen en ambities eens neer te pennen en een plan van aanpak op te stellen.

Steenbok (22 december - 19 januari)

2018 was niet jouw jaar, Steenbok. Je kreeg de ene tegenslag na de andere te verwerken, maar nu lijkt er stilaan beterschap op komst. Haal rustig adem en wees trots op wat je al allemaal bereikt hebt!

Waterman (20 januari - 18 februari)

De zon staat in je negende huis, waardoor je gevoel voor avontuur alleen maar wordt aangewakkerd. Trommel je beste kameraad op en stap zonder plannen de deur uit. Kans is groot dat je aangenaam verrast wordt door wat de avond nog in petto heeft.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Eerlijk: de weken die eraan zitten te komen, zullen niet de vrolijkste zijn. Maar kijk naar het volledige plaatje. Je hebt deze periode nodig om je door bepaalde gevoelens te worstelen, en dat begint vanavond. Maar als het van het universum afhangt, zal jij je op het einde van de rit een andere en betere persoon voelen.