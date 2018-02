Zo stop je voor eens en voor altijd met uitstellen Goed Gevoel-redactie

20 februari 2018

12u48 0 Psycho Ben jij een notoire uitsteller en wacht je met het afwerken van een bepaalde taak het liefst tot het allerlaatste moment? Dan weet je vast als geen ander dat dat soms behoorlijk wat stress met zich mee kan brengen. Met onze tips smoor je dat uitstelgedrag voor eens en voor altijd in de kiem.

1. Zorg ervoor dat een deadline niet je enige motivator is

Wanneer de tijdsdruk van een steeds dichterbij sluipende deadline de enige motivator is om je creativiteit aan te boren ben je verkeerd bezig. Je conditioneert jezelf om alleen te presteren onder stress, en dat kan niet de bedoeling zijn. Ga dus op zoek naar iets anders dat je kan motiveren. Dat kan een bepaald onderdeel van je project zijn dat je inspireert, of gewoonweg het verlangen om een goede indruk te maken op je baas. Wat het ook is: blijf je hierop focussen en je zal merken dat het meteen een heel pak makkelijker wordt om je uitstelgedrag in de kiem te smoren.

2. Schakel hulp van buitenaf in

Vrees je dat je niet voldoende wilskracht hebt om je aan je zelfopgelegde deadlines te houden? Schakel dan een partner in die een oogje in het zeil houdt. Vraag een vriend(in) of collega om je even op de vingers te tikken wanneer je dreigt je focus te verliezen. Het gevoel alleen al dat er iemand je in de gaten houdt is dikwijls al voldoende om grondiger aan het werk te gaan.

3. Werk met intervallen

De meesten onder ons hebben er geen enkel probleem mee om kleine taakjes te voltooien. Je bureau schoonmaken of een telefoontje doen zijn kinderspel. Aan een gigantische opdracht beginnen is vaak een heel ander paar mouwen. Deel je tijd daarom op in intervallen. Jezelf motiveren om een uurtje achter de computer te gaan zitten is vaak heel wat anders dan hetzelfde doen voor een volledige dag. Bovendien blijkt uit onderzoek dat je het meest efficiënt werkt in blokken van 52 minuten, gescheiden door pauzes van 17 minuten. Klinkt haalbaar, niet?!

4. Verdeel een grote taak in vele kleintjes

Zelf wanneer je met intervallen werkt lijkt beginnen aan een grote taak vaak onoverkomelijk. Probeer ze daarom op te delen in vele kleine onderdelen. Is het bijvoorbeeld je bedoeling om de grote schoonmaak te doen in je keuken? Verdeel die taak dan onder in verschillende kleine taakjes als: koelkast leegmaken, dampkap schoonmaken, voorraadkast sorteren enzoverder. Schrijf alle kleine taakjes op een lijstje, zodat je ze kan afvinken wanneer je ze voltooid hebt.