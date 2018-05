Zo slaap je wél goed tijdens warme nachten TVM

29 mei 2018

Heb je de afgelopen nachten ook vreselijk geslapen omdat het veel te warm was? Join the club. Uren draaien en keren en ondertussen liters zweten: plezant is anders. Omdat het er de komende dagen niet veel frisser op wordt, zochten wij tien tips om jezelf en je kamer af te koelen.

1. Koop lakens van natuurlijk stoffen

Wie nieuwe lakens koopt, kijkt best eerst op het etiket. Synthetische materialen zijn een no-go. Natuurlijke stoffen ademen beter en houden je ’s nachts wel lekker frisjes. Katoen of een mengeling van katoen voelt comfortabel aan en gaat vaak ook langer mee. Zijde is dan weer vooral een aanrader omdat het de temperatuur goed reguleert, al hangt daar helaas ook een hoger prijskaartje aan. Iets goedkoper is linnen, deze stof is goed doorlaatbaar en voelt van zichzelf koeler aan, maar heeft dan weer het nadeel dat het gemakkelijk kreukt.

Ook de manier waarop de stoffen geweven worden, is bepalend voor de temperatuur. Strak geweven stoffen zijn vaak minder doorlaatbaar, waardoor vocht en warmte meer worden vastgehouden. Voor de zomer is een bedovertrek met 300 à 400 TC (thread count) meer dan voldoende.

2. Stop je lakens een paar minuten in de koelkast

Uiteraard zullen je lakens niet de hele nacht lekker fris blijven, maar je start tenminste niet in een warm bed. We raden je wel aan om de lakens eerst in een plastic zak te stoppen, zodat ze niet doorweekt zijn of naar diepvriespizza beginnen ruiken.

3. Hou de ramen en gordijnen dicht

Probeer het daglicht zo veel mogelijk buiten te sluiten. Wanneer het buiten warmer is dan binnen, hou je best ramen en deuren gesloten. Doe ook je gordijnen toe. Wanneer het is afgekoeld en het binnen warmer is geworden dan buiten, zet je de ramen weer open. Zo komt er wat frisse lucht binnen en worden de kamers weer geventileerd.

4. Warmwaterkruik

Het is een beetje contradictorisch, maar een waterkruik kan je perfect vullen met koud water en daarna in de koelkast of diepvriezer stoppen. Gegarandeerd de hele nacht een fris gevoel.

5. Vermijd alcohol

Het mag dan ideaal terrasjesweer zijn, je beperkt het aantal alcoholische drankjes tijdens warm weer best zo veel mogelijk. Alcohol jaagt je lichaamstemperatuur de hoogte in en droogt je uit, wat niet bevorderlijk is voor je nachtrust. Drink daarom liever een glas water voor het slapengaan, om het uitdrogen (door onder meer zweten) te beperken.

6. Neem een warme douche

Neem een warme douche, maar doe dat wel best anderhalf uur voor je gaat slapen. Zo krijgt je lichaam toch nog de kans om af te koelen en kan die warme douche (geen hete!) zelfs helpen om beter in slaap te vallen, zo hebben studies aangetoond.

7. Schakel alle elektronica uit

Trek zoveel mogelijk elektrische apparaten uit het stopcontact. Die spullen genereren zelfs in slaapstand enige warmte.

8. Zet een kom ijswater naast je bed

Houd je het echt niet meer uit van de hitte? Stop er dan even je voeten in om je temperatuur snel te doen dalen. Gewoon uitkijken dat je hem niet omgooit.

9. Drink geen oppeppende drankjes

Dit lijkt te logisch voor woorden, maar toch zondigen nog veel mensen er tegen: drink liever geen oppeppende drankjes met cafeïne zoals koffie, cola, energiedrankjes of zelfs zwarte thee (kruidenthee kan wel) voor het slapengaan. Zelfs als je denkt dat je er wel tegen kan omdat je zoveel koffie drinkt, toch heeft het een invloed op je natuurlijke slaappatroon.

10. Slaap in de woonkamer

Lukt het echt niet om de slaap te vatten? Dan kan je proberen om tijdelijk in de woonkamer een uiltje te knappen. In de meeste gevallen bevinden de slaapkamers zich boven en de woonkamer beneden. Warme lucht trekt echter altijd naar boven, wat betekent dat die slaapkamer ’s avonds een ware broeikas is geworden. Tijdelijk kamperen in woonkamer is dan ook zo’n slecht idee niet.